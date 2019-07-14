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15.07.2019
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ODTÜ gece nöbetinde

ODTÜ öğrencileri KYK yurduna karşı direnişlerinin 61. gününde çeşitli illerdeki mezun dernekleri ve direnişi destekleyenlerle Kavaklık'a yürüyor.

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Dilek Yeğin

ODTÜ’de hukuksuz yöntemlerle dayatılan ve ağaç katliamına yol açan KYK yurduna karşı direniş devam ediyor. Çeşitli illerdeki ODTÜ mezun dernekleri ve direnişi destekleyenlerle beraber inşaat alanı olan Kavaklık’a yürüyüş düzenleyen öğrenciler, “Kökler direnişe çağırıyor” diyerek alanda etkinlikler düzenliyor. Öğrenci topluluklarının gece boyu sürecek etkinliklerinin ardından Kavaklık’ta gece nöbeti başlayacak.

Yerleşkenin tüm girişlerinde ve Kavaklık’ta polisler hazır bulunurken, ODTÜ Mezunları Derneği’nin aracı içeri alınmadı. Fidanların bulunduğu aracın içeri alınmaması için giriş kapılarına talimat verildiği öğrenildi. 

RABİA NAZ İÇİN FİDAN DİKİLDİ 

“ODTÜ savunulmalıdır” diyen pek çok sanatçının, sivil toplum örgütünün, milletvekillerinin ve yurttaşların desteğini alan öğrencilere Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan da katıldı. Vatan, bu duruma dikkat çekmek ve Rabia Naz için bir fidan dikmeye geldiğini ifade etti ve ODTÜ’ye ağaçlandırma kampanyası çağrısında bulundu. Daha sonra Vatan ve öğrenciler Rabia Naz için fidan dikti.

REKTÖRÜN İSTİFASI TALEBİ YİNELENDİ

ODTÜ öğrencileri Kavaklık’ta yaptıkları açıklamada yaşananların birincil sorumlusunun Rektör Verşan Kök olduğunu ifade etti:

“ODTÜ’yü sermayenin malı haline getirmeye çalışan, son bir yılda her fırsatta polisi kampüse alan, öğrencilerin, öğretim görevlilerinin yerlerde sürüklenmesine, gözaltına alınmasına neden olan, AKP’nin truva atları ile ODTÜ geleneğine saldıran herkes, başta Verşan Kök olmak üzere bu kararlara imza atan Üniversite Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir.” 

Açıklamayı “Polis varsa, şiddet varsa, kayyum rektör varsa, AKP varsa başta ODTÜ’de olmak üzere tüm üniversitelerde direniş var, umut var, yeşertilecek kavaklıklar, özgürleştirilecek kampüsler var!” diyerek bitiren öğrenciler eyleme halaylarla ve türkülerle devam ediyor.

ODTÜ’de kaçak KYK yurduna karşı büyük buluşma

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