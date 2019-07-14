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14.07.2019
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ODTÜ’de kaçak KYK yurduna karşı büyük buluşma

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ODTÜ yerleşkesinde ruhsatsız KYK inşaatı yapımına karşı direniş sürüyor. Kavaklık alanda öğrenci ve akademisyenler buluştu.

Kavaklık alandaki ağaçların kesilmesinin ardından “ODTÜ Savunulmalıdır” platformunun çağrısıyla bugün “Kavaklık Direnişi Büyüyor” isimli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Eylem sırasında polislerin yerleşkeye yığınak yaptığı görülürken, ODTÜ mezunları da yürüyüşle alana geldi.

Etkinlik kapsamında Beşinci Yurt önünden saat 16.30’da yürüyüş başladı. Yürüyüş inşaat alanı olan Kavaklık’a kadar sürecek. Yürüyüş ardından gece boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kavaklık bölgesine gelen ODTÜ’lüler burada basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Büyüttüğümüz direniş umudun, yaşamın, çok renkliliğin, ODTÜ’nün geleceğinin ve özgürlüğün düşmanı olanlara karşıdır” denildi.

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