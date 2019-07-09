23.1 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL ODTÜ rektöründen Mansur Yavaş'a: Yetki bende değil, bakanlıkta

ODTÜ rektöründen Mansur Yavaş’a: Yetki bende değil, bakanlıkta

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün yurtlarla ilgili önerisine yanıtını açıklayarak, Kök'ün kendisine 'Bu yetki bende değil, bakanlıkta' dediğini aktardı.

birgun.net birgun.net

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir toplantıda basın mensuplarının ODTÜ’de yaşananlara ilişkin sorusu üzerine, “İstediğiniz yurdu biz yapalım belediye olarak, yasal yetki sınırlarımız içerisinde size hibe edelim, dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır” teklifini rektöre ilettiğini söyledi.

Yavaş, “‘Gelin araya girelim, birlikte bu işi halledelim’ dedim. Rektör Bey bu teklife şaşırdı, ‘Bunu görüşmem gerekiyor’ dedi. Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler; ama daha sonra bana attığı mesajda ‘Bu yetki bende değil, Bakanlıkta’ dedi” diye aktardı.

‘BELEDİYELER YAN YANA GELİR, YURDU YAPAR’

Yavaş şunları söyledi:

“Bekliyoruz, biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ’ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız,  problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye’de ve Ankara’da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok.”

ODTÜ’de KYK direnişine polis saldırısı!

İlginizi çekebilir:  ODTÜ'de KYK direnişine polis saldırısı!

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,225AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Değişim, çöküşün kurucu ortaklarından gelemez

Seda Balmumcu -
Birkaç gün önce, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası başkanının görevden alındığı haberine uyandık. Fiilen...
Devamını Oku

Bozuk aşı

BÜLENT USTA -
En çok ahlakla sorunu olanların ahlakçı geçinenlerden çıkması, bilinen bir şey. Peki ama...
Devamını Oku

TMMOB çevre raporu için Aydın’da

birgun.net -
TMMOB heyeti 9, 10 Temmuz 2019 tarihlerinde, Aydın ilinde jeotermal enerji santrallerinin...
Devamını Oku

Kadının özgür olduğu yerde gericiliğe geçit yoktur

BİRGÜN İZMİR -
Berkay SağolMenemen Belediyesi, katılımcı ve halkçı yönetim anlayışıyla...
Devamını Oku

ABD’den S-400 açıklaması: Ankara olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda...
Devamını Oku

Pendik’te hamile kadına saldıran magandaların 20 yıla kadar hapsi isteniyor

birgun.net -
Pendik'te trafikte tartıştığı 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde olduğu araca...
Devamını Oku

Azerbaycan’dan bankamatik memuru tespit edildi

birgun.net -
Adana Büyükşehir Belediyesi; işçisinin maaşını ödemeye, toplu taşım araçlarını serviste tutmaya, ekmek...
Devamını Oku

BirGün Bilim yola çıkıyor

birgun.net -
“Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır.” Carl Sagan
Devamını Oku

MHP’li vekiller Özgür Özel’in üzerine yürüdü

Seda Balmumcu -
TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ tartışması...
Devamını Oku

TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü

birgun.net -
İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi