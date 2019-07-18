ODTÜ’de ağaçlar kesildikten 678 gün sonra ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ yönetiminin anlaşmasının ardından 2017 yılında, ODTÜ ormanındaki ağaçlar yol yapımı için bir gecede kesildi. Mahkeme ağaçların kesilmesinden 678 gün sonra planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Duvar’da yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçların bir gecede kesilmesiyle açılan yolla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

KARARDAN SONRA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir” ifadesine yer veren Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, mahkemenin kararının ardından atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir.

Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir.

Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır.

ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ’nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.

GÖKÇEK AĞAÇ KESİMİ İÇİN ‘REKORA İMZA ATTIK’ DEMİŞTİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde imzalanan protokolde, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tünelin yapımı için anlaşılmıştı. Protokolün ardından belediyeye ait iş makineleri bir gecede yüzlerce ağacı kesmiş, bu duruma tepki olarak milletvekilleri ve öğrencilerin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

Melih Gökçek ise ODTÜ’de yapılan yol çalışması ve ağaçların kesilmesiyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “ODTÜ rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 km’lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı” ifadelerine yer vermişti.

