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10.07.2019
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ODTÜ’de hukuksuz yurt projesi durdurulsun!

Meslek örgütleri, ODTÜ'yü hedef alan KYK yurdu projesinin durdurulmasını istedi

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İsmail Arı

Ankara’daki emek ve meslek örgütleri ODTÜ’de yapılmak istenilen KYK yurdu projesinin durdurulmasını istedi. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyonu Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarını hedef alan saldırılarının son ayağının ODTÜ olduğu belirtildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu tarafından okunan ortak açıklamada iktidarın öğrencisi, öğretim elemanı, çalışanları ve mezunlarıyla tüm üniversite bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampusu içerisine Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurt yapmaya çalıştığına dikakt çekildi.

YURT PROJESİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

Sürecin ODTÜ’nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmadığı, tümüyle imar mevzuatına aykırı biçimde ilerlediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır.

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ÖĞRENCİLER POLİS İLE KARŞI KARŞIYA GETİRİLDİ

ODTÜ’de yapılması planlanan KYK yurduna karşı ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdürdüğü mücadele polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmıştır. ODTÜ yönetimi, hukuksuz bir biçimde KYK yurdu inşaatını başlatabilmek adına, öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir.”

YURTLARIN İDARESİ KYK’DA OLACAK

Açıklamada, ODTÜ arazisinin 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle kurulmak istenen bu yurdun, KKY tarafından işletileceği anımsatıldı. Yetkililerin yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı açıklamaları yaptığı belirtilerek, “Öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın inisiyatifinde olması ve protokolde ki diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması bu yurdun her türlü siyasal müdahaleye açık olduğunu göstermektedir” denildi.

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