ODTÜ’de hukuksuz yurt projesi durdurulsun!

İSMAİL ARI

Meslek örgütleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’ni hedef alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu) KYK yurdu projesinin durdurulmasını istedi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyonu Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, ODTÜ’de yapılmak istenilen KYK yurdu projesinin durdurulmasını istedi.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu tarafından okunan ortak açıklamada, siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarını hedef alan saldırılarının son ayağının, öğrencisi, öğretim elemanı, çalışanları ve mezunlarıyla tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma projesi olduğu belirtildi.

YURT PROJESİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR

Sürecin ODTÜ’nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmadığı, tümüyle imar mevzuatına aykırı biçimde ilerlediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın durdurulması için Ankara Valiliği’ne yapılan başvurular ne yazık ki göz ardı edilmektedir. ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. ODTÜ Mezunlar Konseyi’nin de belirttiği üzere, bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran ODTÜ’nün kurumsal olanakları ve ODTÜ’lülerin destekleri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya yetecek kapasitededir.

AĞAÇLAR POLİS ABLUKASI ALTINDA KESİLDİ

ODTÜ’de yapılması planlanan KYK yurduna karşı ODTÜ öğrencilerinin 56 gündür sürdürdüğü mücadele 8 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmıştır. ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimi, parselasyon planı olmadan, ruhsat olmadan, hukuksuz bir biçimde KYK yurdu inşaatını başlatabilmek adına, öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı kınıyoruz.

ODTÜ’YÜ KRİMİNALİZE EDEBİLMEK İÇİN

Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdu, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970’li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ’yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ’yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir,”.

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YURTLARIN İDARESİ KYK’DA OLACAK

Açıklamada, ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ İdaresi tarafından işletilirken ODTÜ arazisinin 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle kurulmak istenen bu yurdun, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletileceği anımsatıldı. Yetkililerin yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı açıklamaları yaptığı belirtilerek, “Öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK’nın inisiyatifinde olması ve protokolde ki diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması bu yurdun her türlü siyasal müdahaleye açık olduğunu göstermektedir,” denildi.

