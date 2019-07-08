Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı 55 gündür direnen öğrenciler güne polis baskını ile uyandı. Kavaklık’ta olan onlarca öğrenci ablukaya alındı.

KYK Yurdu’nun yapılıp okula ‘truva atının’ girmesini ve ekolojik katliamı engellemeye çalışan öğrenciler 55 gündür ODTÜ Kavaklık’ta direniyordu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda polisin direnişi sonlandırmak için müdahale ettiğini duyurdu. Candan “Polis Odtü kavaklığa girmiş durumda Odtüye acil destek….” mesajını paylaştı.

ODTÜ Savunulmalıdır hesabından ise polis saldırısının görüntüleri yayınlandı. Destek için ODTÜ’ye giden vekil ve akademisyenler ise içeri alınmadı. Polisin ODTÜ’ye girmesinin ardından kavak ağaçlarının kesilmesi için kamyonlar da üniversite içine alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, Parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil,” açıklamasında bulundu.

BELEDİYE YETKİLİLERİ İÇERİ ALINMADI

Ruhsatsız inşaatı mühürlemek için gelen Çankaya Belediyesi ekipleri ise ODTÜ’ye alınmadı. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, yetkilileri vekil aracına bindirerek içeri soktu.

Belediye görevlilerinin yurdu ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemek istediği; fakat polis şefinin “Rektörlükten haber bekliyoruz” diyerek buna izin vermediği bildirildi.

O anlar, Taşcıer’in paylaştığı videoya şöyle yansıdı:

Çankaya Belediyesi görevlileri ODTÜ’de izinleri tamamlanmamış yapıyı denetlemek istiyor ancak atanmış rektör polise talimat vermiş almıyor. Kamu görevlilerini aracıma bindirdim ve tüm engellere rağmen ağaç katliamı yapılan alana getirdim.#PolisODTÜde#ODTÜSavunulmalıdır pic.twitter.com/3u6SMvqqnU — Gamze TAŞCIER🇹🇷 (@gamzetascier) July 8, 2019

BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Polis eşliğinde ağaç kıyımı devam ederken öğrenciler polis bariyerlerine karşı uzun eşek oynadı. Burada tekrar öğrencilere saldıran polis, bir üniversiteliyi gözaltına aldı. Polis olayın ardından basını alan dışına çıkardı.

AĞAÇ KESİMİ DURDURULDU

Öğrenci ve akademisyenlerin ısrarlı direnişi sonucu öğleden sonra ağaç kesimi durduruldu.

Direnişe desteğe gelen milletvekilleri, inşaatın durdurulup mühürlenmesi için süreci başlatacaklarını ilan ettiler.

“MESELE ODTÜ’YÜ YOK ETMEK, PARÇALAMAK”

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı İrfan Türkkolu, “KYK yurdu sadece bir yurt değil. ODTÜ’yü yok etmek, parçalamak. Bir kez daha ODTÜ’ye polis sokuldu. ODTÜ’de 1977 yılında Hasan Tan’la yapamadıklarını yapmaya Verşan’la (Kök) çalışıyorlar, ODTÜ’nün özerk, demokratik, devrimci, mücadeleci, halktan yana, bağımsızlıktan yana geleneğini yok etmeye çalışıyorlar,” dedi.

Türkkolu, “ODTÜ bizim. ODTÜ; öğrencinin, mezunun, ODTÜ’lülerin. Rektörlük geçici bir kavramdır. Akademisyenlik de geçicidir. ODTÜ’lülük kalıcıdır. ODTÜ’de yapılacak her şeye ODTÜ’lüler karar vermek zorundadır. ODTÜ’nün geleneği budur ve ODTÜ’lülerin kabul etmedikleri hiçbir şeyi yaptırmayacağız. Mesele yurt değil. Bu yurdu biz yaparız. ODTÜ bu ülkenin devrimci mücadelesinin önemli merkezlerinden birisidir ve böyle kalacak,” diye konuştu.

Üniversitelerin özerk kalması gerektiğini vurgulayan Türkkolu, sözlerini şöyle sürdürdü: “ODTÜ bir üniversite, kampüs. Her evrensel üniversitede olması gerektiği gibi bağımsız, özerk, demokratik. Bilim böyle yapılabilir ancak. ODTÜ’de kampüs bütünlüğünü bozacak hiçbir başka inisiyatife yer verilemez,”.

Türkkolu, olayın hukuksal boyutunu da değerlendirdi: “George Orwell’ın bir lafı var biliyorsunuz ‘Hiçbir şey hukuka aykırı değildi çünkü hukuk yoktu,’. Hukuk yok artık bu ülkede. ODTÜ’de de yok,”.

MANSUR YAVAŞ ODTÜ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞÜYOR

ODTÜ’de arazisi içinde yurt yapımı için, bu sabah tepkilere karşın ağaç kesimine başlanan alanın inşaat ruhsatı olmadığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ yönetimiyle ağaç kesimi ve inşaatla ilgili olarak görüşmeye başladı.

Yavaş, ODTÜ yönetimiyle görüştüğünü Twitter üzerinden de açıkladı.

Akşam saatlerinde ODTÜ rektörü Verşan Kök ile görüşen Yavaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin “Bugün ODTÜ’de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz. Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Yavaş ODTÜ yönetimine beklenmedik bir teklifte bulundu. Yavaş’ın “Siz bu ağaçlara kıymayın. İhtiyacınız olan herşeyi ben yapmaya hazırım. İstediğiniz yurdu yapıp, size hibe edebilirim” teklifinde bulunduğu öğrenildi. ODTÜ yönetiminin ise bu teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.