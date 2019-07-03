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03.07.2019
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ODTÜ’de Onur Yürüşü’ne katılanların bursu kesildi

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 10 Mayıs’taki ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin burs ve kredilerini kesti.

KYK, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı üzerine gözaltına alınanların burs ve kredilerini kestiğini öğrencilere yolladığı mektupla bildirdi. KYK, burs ve kredilerini kestiği öğrencilerden ‘kurumlarına olan borçlarını’ ödemelerini de talep etti. KYK bu kararına gerekçe olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’ndeki “Burs/Kredi Verilmeyecek Haller” maddesini gösterdi.

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Ne olmuştu?

ODTÜ Rektörlüğü’nün çağrısı üzerine üniversite kampüsüne giren polis, 9’ncu ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne biber gazı ve plastik mermi ile saldırmıştı. Yirmiden fazla öğrenci ve bir öğretim görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar gece geç saatlerde serbest bırakılmıştı.

13 Mayıs’ta, öğrenciler artık üniversite üzerinde bir hükmü kalmadığını ifade etmek amacıyla rektör için sembolik bir veda töreni düzenlemişti.

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