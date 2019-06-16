26.7 C
Istanbul
16.06.2019
Anasayfa YAŞAM ODTÜ’lüler direniyor

ODTÜ’lüler direniyor

ODTÜ Rektörlüğü’nün, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile bir protokol imzalayarak yeni yurt yapılması kararına öğrenciler direniyor. ‘KYK değil ODTÜ yurdu istiyoruz’ diyerek yaşam alanlarını savunan ODTÜ öğrencilerinin çadır nöbeti sürüyor

birgun.net birgun.net

Dilek Yeğin

ODTÜ öğrencileri, rektörlüğün kararına karşı ‘KYK değil ODTÜ yurdu istiyoruz’ diyerek yaşam alanlarını savunmak için 15 Mayıs’ta direnişe başladı. Yurdun yapılmak istendiği ağaçlık alanda sürekli nöbet tutan, çadırlarda kalan öğrencilerin direnişte bir ayı tamamladı.

• ‘KYK değil ODTÜ yurdu istiyoruz’ diyerek eylemlerinize başladınız. KYK yurdu konusundaki endişeleriniz neler?

Tüm yurtların yönetimi ODTÜ’nün kendisine ait ve yurtlarda kalan herkes ODTÜ’lü. Yurda ihtiyacı olan kişi sayısı bin, ancak yapılmak istenilen KYK yurdunun kontenjanı 2 bin 500 kişi. Bu kontenjanı doldurmak için yurda diğer üniversitelerden öğrenciler kaydetmelerinin yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir endişemiz ise bu yurt aracılığıyla yerleşkede baskıcı uygulamaların gündeme gelmesi. Mini etek giydiği için ya da yurdun onaylamadığı bir faaliyete katıldığı anda yurtlardan atılan öğrenciler biliyoruz. Bu yurt gerici yapılanmaların güçlenmek için araç olarak kullanabileceği bir yer halini alabilir. Dışarıdan kendi seçecekleri öğrencileri yurda yerleştirecekler, bu alanda direnen öğrencilerin bir gün yurda ihtiyacı olduğunda orada kalması muhtemelen imkânsız olacak.

• Sözleşmede ‘ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği’ maddesi yer alıyor. Bu konudaki endişelerinizi rektörlükle konuşma imkânı bulabildiniz mi?

Rektör danışmanı, yönetim kurulundan birkaç kişi ve yapılan protokole imza atan Şehir ve Bölge Planlama hocalarımızdan birkaç kişi alana gelerek bizlerle konuştu ve destek verdiklerini söyledi. ‘Yurt, şu anda KYK yönetiminde ama ODTÜ yönetimine geçmesi için çabalıyoruz’ diyerek müzakere sürecinin devam ettiğini ifade ettiler. Bize de “Müzakere ile halledeceğiz, burada kalmayın” diyorlar. Buradaki direnişimiz başlayalı bir ayı geçti, burada kaldığımız için yurt yapımının geciktiğini düşünüyoruz. Kalmazsak hemen bir müdahale olabilir. İlk geldiğimiz günlerde alana çitler kurulup tel örgü çekilmeye başlanmıştı ancak üç gün sonra durdurdular. İşçilere neden gittiklerini sorduğumuzda “Bizi başka bir işe gönderdiler, burası acele değil” dediler. Durdurulmasına rağmen alanın yakınlarında barakalar yapıldı.

Rektörlük yetkilileriyse protokole güveniyor ve müzakereden umutlu olduklarını söylüyorlar ama bize inandırıcı gelmiyor.

İlginizi çekebilir:  MEB’in karnesi kırık

• 29 gün boyunca nasıl eylemler gerçekleştirdiniz, kampüs içinden ve dışından yeterli destek geldi mi?

Eylemin başlangıcı final sınavlarına denk geldi, destek alıp alamayacağımız konusunda biraz endişe duyduk. Oysa buraya gelen insanlar hep beraber finallerine çalışıp sınava girdikten sonra tekrar buraya geldiler. Kavaklıkta dayanışma ve direnişin umudu başladı. Doğa yürüyüşleri, açık dersler, uçurtma şenliği, yoga, ağaç ve tür sayımı gibi insanların yüzlerini güldürebilecek ve direnişi büyütebilecek etkinlikler yapmayı amaçladık. Doğa yürüyüşleri yaparak kavaklığın ekolojik sistemini, rektörlüğün bin 200 dediği ağaçların aslında 4 bin adet olduğunu insanlara gösterdik. Bayram tatili sürecinde de burada düşündüğümüzden fazla insan vardı. Herkesin desteğini ve ziyaretini bekliyoruz, dayanışmaya çağırıyoruz.

• Yurdun yapılması halinde kampüs ekosistemine etkileri hakkında ne gibi endişeleriniz var?

Buradaki kavaklara yirmi yıldır hiç dokunulmamış, dolayısıyla beş yıl sınırını geçtikten sonra burada bir ekosistem oluşmuş durumda, 25 farklı ağaç ve çalı türü, 24 kuş türü, tilki, fare gibi memeli hayvanlar var. Bu ekosistemin rektörün diliyle ‘niteliksiz’ olarak adlandırılıp bu şekilde yok edilmesi de önemli bir nokta. Rektörlük önce 300 küsur ağaçtan, daha sonra bin 200 ağaçtan bahsetti. Tür sayımı ve ağaç sayımı yaptığımızda bu söylemle bir ağaç sayısıyla karşılaştık, arazide 4 bine yakın ağaç bulunuyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,653AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

ABD: Husiler insansız hava aracımızı düşürdü

birgun.net -
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının (İHA)...
Devamını Oku

Pompeo: ABD, İran ile savaş istemiyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının arkasında olduğu...
Devamını Oku

Demirtaş’ın avukatından ‘salı günü bırakılabilir’ iddiası üzerine açıklama

birgun.net -
HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceği iddialarına avukatından açıklama...
Devamını Oku

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde ölü bulundu

birgun.net -
Maraş'ın Ekinözü ilçesinde Uzman Çavuş Yasin Delibaşı (25) ve eşi Münevver Delibaşı,...
Devamını Oku

Juventus’ta Sarri dönemi

birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio...
Devamını Oku

‘Hard kapitalizm’ sosyal medyayı kasıp kavurdu

birgun.net -
Yol TV'nin yaptığı sokak röportajında, bir yurttaşın "Devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz" sözüne...
Devamını Oku

Bahçeli mehter marşıyla geldi, sessiz sedasız döndü

birgun.net -
İstanbul'da 23 Haziran'da gerçekleşecek seçim için dün İstanbul'a mehter marşı eşliğinde gelen...
Devamını Oku

ÖSYM Başkanından YKS açıklaması

birgun.net -
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite...
Devamını Oku

Trump, New York Times’ı vatan hainliğiyle suçladı

birgun.net -
ABD’nin Rusya’daki elektrik şebekeleri ve diğer hedeflere yönelik siber operasyonları arttırdığına dair...
Devamını Oku

Sosyal medyada #SizYaptınız fırtınası

birgun.net -
Yaklaşan İBB seçimleri öncesi gözler Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında gerçekleşecek...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi