ODTÜ’lülerden gözaltıya tepki: Pankarttaki üç sözcükten korkan sistem

DİLEK YEĞİN

ODTÜ’de önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninin sabahında, dört öğrenci ev ve yurtlarına yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eski ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Gür’ün de evinin kapısı kırılarak arama yapıldı. Öğrenciler aynı gün gece saatlerinde savcılık karşısına çıkmadan serbest bırakıldı.

Mezuniyet töreninde yapılabilecek protestoların önüne geçmek için böyle bir “önlem” alındığını söyleyen öğrenciler, törene katılma hakları ellerinden alındığı için tepki gösterdi.

Mezuniyet gününün ilk saatlerinde evleri basılan öğrenciler, polislerin evlerinde mezuniyetle ilgili pankart aradığını söyledi. İfadelerinin mezuniyet töreni bittikten sonra alındığını anlatan öğrenciler, aleyhlerinde hiçbir kanıt olmamasına karşın “terörle mücadele” adı altında en temel özgürlüklerinin ellerinden alınmasına tepki gösterdi.

MEZUNİYET TÖRENİNİ KARIŞTIRACAKLAR

Gözaltılar sonrası Rektörlük’ten öğrencilere atılan mailde “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 28 Haziran 2019 tarihli talimatıyla bir süredir yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bazı öğrencilerimizin gözaltına alındığı bilgisi Rektörlüğümüze bu sabah itibarıyla ulaşmıştır. Mezuniyet töreni öncesinde meydana gelen bu olayların tören ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını hayretle görmekte olduğumuz için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

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SABIKALI REKTÖR

2017’de yapılan törende yolsuzluk iddiaları nedeniyle konuşması yuhalanan Kök, 2018 yılındaki törenlerde de “Verşan Kök ODTÜ’ye Rektör Olamaz” yazılı pankartlarla protesto edildi. 2018’deki mezuniyet törenlerinde, “Tayyipler Alemi” pankartını taşıyan dört öğrenci de “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.