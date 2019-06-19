Ödüllü yönetmenden Ekrem İmamoğlu’na klip

Çektiği Nar Zamanı ve Kar Zamanı filmleriyle uluslararası birçok ödül alan,

Cevahir Çokbilir, Sevim Seçkin’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırladığı şarkının klibini çekti.

Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de seçim klibini çeken Çokbilir, TRT’den emekli sanatçı Sevim Seçkin’in kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği ‘Ekrem İmamoğlu’yla Umudumuz Var Yarınımız Var’ klibinin de yönetmenliğini üstlendi.

Çekimlerin Antalya’da gerçekleştirildiği eğlenceli klip sosyal medyada ilgiyle karşılanıyor!