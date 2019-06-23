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25.06.2019
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Odunpazarı Belediyesi’nden Nevşehir Belediyesi’ne Yıldırım göndermesi

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Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile 6 Mayıs 2019’da iptal edilen ve bugün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik sabah saatlerinde bazı illerin belediyelerine ait Twitter hesaplarından paylaşım yapıldı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’nin kazandığı Nevşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından “Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor“ yazılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Twitter hesabı etiketlendi.

Nevşehir Belediyesi’nin tweetine Ekrem İmamoğlu’nun ezici zaferinin ardından Odunpazarı Belediyesi’nden imalı bir yanıt geldi. Odunpazarı Belediyesi, Nevşehir Belediyesi’nin “Burada YILDIRIM çarptı size doğru geliyor” mesajına “Gelemedi lol” diye yanıt verdi. (Lol sosyal medyada sıkça kullanılan ve ingilizce ‘lots of laughing’ – bolca kahkaha anlamına gelen bir ifade)

Nevşehir Belediyesi, oy verme işlemleri sürerken de iki belediye tarafından komik duruma düşürülmüştü. Borçka ve Bilecik belediyeleri Nevşehir Belediyesinin paylaşımı sonrası yaptıkları şakalarla sosyal medyayı güldürmüştü.

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