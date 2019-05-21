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22.05.2019
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OECD’den revize: Türkiye ekonomisi yüzde 2,6 küçülecek

birgun.net birgun.net

Türkiye’nin 2019 yılı GSYH beklentisini eksi 1.8’den eksi yüzde 2.6’ya düşüren OECD, “Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı” uyarısında bulundu.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre OECD bugün yayınladığı ‘Ekonomik Görünüm’ raporunda, Türk ekonomisinde Ağustos 2018’de yaşanan ağır finansal şokun etkisi ile 2018’in ikinci yarısında bir resesyonun tetiklendiğini ancak güçlü bütçesel ve yarı bütçesel tedbirler ile daralmanın 2019 başlarında ılımlılaştırıldığını belirtti.

Yatırımcı belirsizliğinin, son yerel seçimler sonrasında yüksek olmaya devam ettiğini kaydeden OECD, “İşletme ve hanehalkı güveni artan belirsizlikten etkilendi. Ancak uluslararası veya yurt içi güveni etkileyecek herhangi bir şok yaşanmaz ise 2019’un ikinci yarısında ölçülü bir toparlanma öngörülüyor. Bununla birlikte 2019 ve 2020’de GSYH seviyesi 2018 seviyesinin altında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

OECD, büyümede öngörülen toparlanmanın etrafından önemli risklerin devam ettiğini vurguladı.

‘MERKEZ BANKASI REZERV POZİSYONUNU YENİDEN İNŞA ETMEYİ AMAÇLAMALI’

Hanehalkı ve işletmeler ile yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların güvenlerini geri kazanmak için ekonomi politikalarının kalitesi ve öngörülebilirliğinin, piyasa kurumlarının güvenilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan OECD, “Merkez Bankası kredibilitesini güçlendirmeyi ve net uluslararası rezerv pozisyonunu yeniden inşaa etmeyi amaçlamalı” dedi.

Mali politikanın çok daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini aktaran OECD, konjonktür karşıtı tedbirlerin, şeffaf ve öngörülebilir bir yolla uygulanmaları halinde daha etkili olacaklarını savundu.,

EKONOMİ YÜZDE 2.6 DARALACAK

OECD raporunda Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2.6 daralacağını ve 2020 yılında yüzde 1.6 büyüyeceğini öngördü. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 1.8 daralma, gelecek yıl için yüzde 3.2 büyüme tahmininde bulunulmuştu.

Tüketici fiyatları ortalama bu yıl için yüzde 19.5’ten yüzde 17.3’e çekilirken, gelecek yıl için yüzde 10.7’ten yüzde 12.6’ya çıkarıldı.

OECD işsizlik oranını 2019’da yüzde 13.3 ve 2020’de yüzde 14.0 olarak tahmin etti. Bir önceki raporda tahmin sırasıyla yüzde 12.7 ve yüzde 12.8 seviyesinde bulunuyordu.

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