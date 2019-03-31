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31.03.2019
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Öğrenci Köyü’nde oda ücretlerine yüzde 28 zam

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde öğrencilerin kaldığı odalara yüzde 28 zam yapılacağı açıklandı. Öğrenciler karara tepki gösterdi

birgun.net birgun.net

BERKAY SAĞOL

İzmir’de yerleşik Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde odalara yapılacağı açıklanan zam öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Çalışmayan ve çalışan öğrenciler için farklı ücretlendirme uygulanan Öğrenci Köyü’nün internet sitesinde yayımlanan yeni zamlı fiyatlarda çift kişilik odaların aylık 470 TL’den 600 TL’ye çıkartılacağı, tek kişilik odaların ise 800 TL’den 1000 TL’ye çıkarılacağı açıklandı. Çalışan öğrencilerden ise çift kişilik oda için 760 TL ücret istendi.

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Ayrıca çamaşırhane ücretleri de yüzde 170 zamla 1,5 TL’den 4 TL’ye çıkartıldı. Çamaşırhanede giysilerini yıkayan bir öğrenci yıkama ve kurutma ücreti olarak 3 TL öderken, yeni yapılan zamla bu fiyat 8 TL’ye yükseldi.

‘BİZ MÜŞTERİ DEĞİLİZ’

Dönem başından beri Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde kalan öğrenciler zamları BirGün’e değerlendirdi. “Yurdumuzda yemek ve su verilmiyor ayrıca haftada bir temizlik var” diyen bir öğrenci, “Odalarda böcek ilaçlamaları yapılmıyor. Bu konuyla ilgili şikâyette bulunulduğunda ise ‘kendin ilaçla’ tarzında cevaplar veriliyor ve evleri böcekler basıyor. Yemek yediğimiz yerde aynı şekilde sadece akşam yemeğine 10 TL gibi bir ücret veriyoruz. Onun dışında da odalarla ilgili herhangi bir şikâyette bulunduğumuzda asla ilgilenilmiyor. Burası devletin yeri ve 1400 kişinin kaldığı bu yurtta bizden para kazanılmaya çalışılıyor. Burası özel yurt değil, biz de müşteri değiliz. Bu zammı haklı bulmuyorum” dedi.

Çamaşır yıkama ücretine yapılan zamma da değinen öğrenci, “Daha önce yıkama ve kurutma için toplam 3 TL ödüyordum. Yapılan zamla beraber toplam 8 TL ödemem gerekecek. Yıkama sırasında çoğu zaman eşyalarımızın kaybolduğu bir ortamda bu fiyatlara anlam veremiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sosyal medya üzerinden #öğrenciköyüzammınahayır etiketi ile kampanya başlatarak tepkilerini gösterdi.

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