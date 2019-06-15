Öğrenciler yaz tatiline girdi: Tatili dolu dolu geçirin

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, dün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Karne günü bazı çocuklar mutlu olurken bazıları ise düşük notları yüzünden karne stresi yaşıyor. Karne almak çocuk için büyük bir soruna dönüşebildiği gibi, birçok çocuk da ebeveynleriyle düşük notlu bir karneyi paylaşmaktan korkuyor.

Uzman Klinik Psikolog Seda Kurt ebeveynlerin, çocuklarıyla nasıl bir dille iletişim kurması gerektiğini aktardı.

Çocuğunuza zaman tanıyın

“Yansıtma dilini kullanarak çocuğunuzun açılmasını sağlayabilirsiniz” diyen Kurt, yansıtma dilini şu sözlerle açıkladı:

“Çocuğa duygusunun ve davranışının veya sözlerinin ona somut olarak yansıtıldığı veya aynalandığı dil olarak tanımlanıyor. Bu dili her zaman herhangi bir sorunla karşılaştığınızda da kullanabilirsiniz. Örneğin çocuğunuz size üzgün bir ifadeyle ‘Karne notlarım çok düşük’ dedi. Siz de yansıtma dilini kullanarak ‘Karne notlarının düşük olması seni üzüyor’ diyerek herhangi bir yorum ya da telafi çabasına girmeden sessizce çocuğunuzun kendini ifade etmesine izin verebilirsiniz.”

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Kurt, çocuğa zaman tanınmasının altınız çizerek, “Çocuğunuza hangi notları alırsa alsın yanında olduğunuzu ve onunla gurur duymaya devam ettiğinizi söylemeli ve göstermelisiniz” ifadelerinde bulundu.

Notların hayatın merkezine konulmamasını gerektiğini vurgulayan Kurt, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Çocuğunuz yanında sizin varlığınızı hissettiğinde sorunla baş etmesi kolaylaşacak. Bu notların, hayatın merkezinde ve geri dönüşsüz bir sorun olduğunu hissettirmeyin. Eğer bu durumu sadece çözülmesi gereken bir s orun olarak görür ve hayatın sadece bir parçası olarak değerlendirirseniz, çocuğunuzun da sorunu çözmekle ilgili adım atabilmesi kolaylaşır.”

Yaz tatilinin başlaması öğrencileri ve velileri, ‘yaz tatilini nasıl değerlendirmeli’ düşüncesine sevk etti.

Doğayla iç içe olun

Eğitimci Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer Çapan, karne alan öğrencilerin tatili ağırlıklı olarak doğayla iç içe, açık alanlarda gerçekleştirilen aktivitelerle değerlendirmesinin çok daha faydalı olacağını dile getirdi.

“İdeal yaz tatili çocuğun ailesiyle birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğu, kışın yapamadığı faaliyetlerin yer aldığı bir tatildir. Aksi takdirde tatilde bilgisayar ya da tablet kullanma özgürlüğüne sahip olup anne-babasıyla vakit geçiremeyen çocukların da tatilden zevk almadıkları görülüyor. Asıl olan tatil, bütün aile bir arada oyun ve doğa temelli, özgür fikirlerin uçuştuğu ve huzurun hâkim olduğu bir ortamı paylaşmaktır.”

73 tatil tavsiyesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilere çocuklarıyla beraber yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için 73 maddeden oluşan liste hazırladı. Listede yer alanlardan bazıları şunlar: