Öğrencilere ‘derslerde kolaylık’ ve ‘para’ karşılığı AKP mitingine katılım teklifi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrencilere AKP mitingine katılmaları için ‘derslerde kolaylık’ ve 150 lira para teklif edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘para ve derslerde kolaylık vaadiyle’ AKP Ezine Belediye Başkan adayı Güray Yüksel’in mitingine çağırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde; kimliği belirsiz bir kişi, öğrencilere “Gelirseniz derslerinizde kolaylık sağlanacak” teklifinde bulunurken, mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor.

İlginizi çekebilir: Alper Taş aleyhine yalan dolu bildiriler dağıtan provokatörlerin eşkâli belirlendi

Sözcü’nün haberine göre öğrenciler arasında tepkiye yol açan olay sonrası üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı öğrenildi.