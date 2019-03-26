14 C
Istanbul
26.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Öğrencilere 'derslerde kolaylık' ve 'para' karşılığı AKP mitingine katılım teklifi

Öğrencilere ‘derslerde kolaylık’ ve ‘para’ karşılığı AKP mitingine katılım teklifi

birgun.net birgun.net

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrencilere AKP mitingine katılmaları için ‘derslerde kolaylık’ ve 150 lira para teklif edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ‘para ve derslerde kolaylık vaadiyle’ AKP Ezine Belediye Başkan adayı Güray Yüksel’in mitingine çağırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde; kimliği belirsiz bir kişi, öğrencilere “Gelirseniz derslerinizde kolaylık sağlanacak” teklifinde bulunurken, mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor.

İlginizi çekebilir:  Alper Taş aleyhine yalan dolu bildiriler dağıtan provokatörlerin eşkâli belirlendi

Sözcü’nün haberine göre öğrenciler arasında tepkiye yol açan olay sonrası üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı öğrenildi.

- Reklam -

SON HABERLER

Öğrencilere ‘derslerde kolaylık’ ve ‘para’ karşılığı AKP mitingine katılım teklifi

birgun.net -
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere AKP mitingine katılmaları için 'derslerde kolaylık' ve...
Devamını Oku

British Airways’in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh’a indi

birgun.net -
British Airways'in Düsseldorf seferi için Londra'dan kalkan uçağı yanlışlıkla İskoçya'nın Edinburgh kentine...
Devamını Oku

CHP’nin Konak adayı Batur ‘Kadın Dostu Kent Tahahütnamesi’ni imzaladı

BİRGÜN İZMİR -
CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur,...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Demirören Medya’ya: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Beyoğlu'ndaki mitingde yaptığı...
Devamını Oku

Havuz medyanın “CHP’nin PKK bağlantılı adayı” dediği isimlerden biri eski AKP’li çıktı

birgun.net -
AKP'den 2 ay önce istifa edip CHP'den Belediye Meclis adayı olan Kenan...
Devamını Oku

Alper Taş’tan Süleyman Soylu’yu sessizliğe gömecek yanıt

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Beyoğlu gezisinde kendisini hedef alan...
Devamını Oku

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler, erkek şiddetinin örtbas edilmesini protesto etti

birgun.net -
Koç Üniversitesi'nde iki ay önce yaşanan ve yönetim tarafından üstünün örtüldüğü iddia...
Devamını Oku

AKP’li Kurtulmuş’un “Türkiye’nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ihanet tarihidir” sözlerine CHP’den tepki

birgun.net -
Numan Kurtulmuş’un “Türkiye'nin sanayileşme tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir” Sözlerine CHP...
Devamını Oku

Adıyaman’da bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu

birgun.net -
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.
Devamını Oku

Beş zincir markette tanzim satış başlıyor

birgun.net -
Meyve ve sebzede durdurulamayan fiyat artışlarına karşı hükümetin seçim öncesi devreye soktuğu...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi