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04.04.2019
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Öğrencileri Türkeş’in mezarına götürmek istediler

Ankara Keçiören’deki lise öğrencilerinin, ailelerine ve okul idaresine haber verilmeden Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek törene götürülmeye çalışıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, okulları ziyaret eden heyet öğrencilere, “Bugün izinli sayılacaksınız. İzin verilmezse biz size rapor ayarlarız” dedi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki liselerin bahçelerine gelen bir grubun, öğrencileri Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek törene götürmeye çalıştığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, okullara belediyeye ait otobüslerle gelen grup öğrencilere, “Törene gelirseniz izinli sayılacaksınız” dedi.

Lise öğrencileri, Alpaslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle Beştepe’deki mezarı başında düzenlenecek törene ailelerinden ve okul idaresinden habersiz götürülmek istendi. Belediyenin otobüsleriyle okulları ziyaret eden ve MHP’li oldukları tahmin edilen bir grubun, törene katılmaları konusunda öğrencileri ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

“İZİNLİ SAYILACAKSINIZ”

Teneffüs saatinde okul bahçesine yanaşan belediye otobüsünden inen kişilerin öğrencilerle konuştuğunu fark eden nöbetçi öğretmen N, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Okul kapısının önünde propaganda yaparak çocukları mezar ziyaretine götürmeye çalıştılar. Okula girdiğimde öğrencilerin toparlandığını gördüm. Nereye gittiklerini sorduğumda, ‘Bugün izinli sayılacakmışız, sınavlar da iptal edilecekmiş’ dediler. Çocukları bu yolla ikna etmeye çalışmışlar.”

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“RAPOR AYARLARIZ”

Öğretmenin iddiasına göre, MHP’li olduğu tahmin edilen grup öğrencilere, “İzinli sayılmasanız bile biz size rapor ayarlarız. Anlaşmalı sağlık ocağımız var” sözünü verdi. İlçedeki bir meslek lisesinin okul müdürü BirGün’ün yaşananlara ilişkin soruları üzerine, grubun öğrencilerle konuştuğuna tanık olduğunu ancak öğrencilerin gitmediklerini söyledi.

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