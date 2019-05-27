Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmene 45 yıl hapis cezası

Adana’da, 10 yaşlarındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan ancak tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni M.T., 45 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Adana’nın Sarıçam ilçesindeki okulda, 10 yaşlarındaki 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan sınıf öğretmeni M.T.’nin, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, önceki celse tahliye edilen sanık M.T. ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esas hakkında mütalaasını tekrarlayarak, sanık M.T.’nin öğrencilerine yönelik cinsel istismardan cezalandırılıp, tutuklanmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen M.T. ise iftiraya uğradığını iddia etti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum edilen M.T.’nin tutuklanmasına karar verdi.

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M.T., diğer öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamasından ise beraat etti. M.T., duruşma sonrası cezaevine götürüldü.

