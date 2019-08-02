28.9 C
Istanbul
02.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlattı, açığa alındı!

Öğrencilerine ‘geri dönüşüm’ü anlattı, açığa alındı!

ANTALYA'nın Serik ilçesinde oturan öğretmen S.K. (36), İngilizce dersinde öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlatırken verdiği örnekler yüzünden açığa alındığını söyledi.

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Arşiv

Antalya’nın Serik ilçesinde oturan öğretmen S.K., İngilizce dersinde öğrencilerine ‘geri dönüşüm’ü anlatırken verdiği örnekler yüzünden açığa alındığını söyledi.

Serik’e bağlı Gedik Mahallesi’ndeki ortaokulda İngilizce öğretmeni S.K., (36), 19 Nisan’da müfredatta yer alan geri dönüşüm konusunu işledi. Örneklerle konuyu anlatan S.K.’ye, öğrenciler ilginç sorular yöneltti. 

Bu sorulardan biri de S.K.’nin açığa alınmasıyla sonuçlanacak ‘insanların da geri dönüşümünün mümkün olup olmadığıydı’. 

S.K., farklı dinlerde buna yönelik bilgiler olduğunu, Müslümanlıkta öldükten sonra dirilme, Hristiyanlıkta da Hz. İsa’nın ruhunun ölmediğine ve başka bir bedende yeniden döneceğine inanıldığını anlattı.

BİR ÖĞRENCİ AĞLAMAYA BAŞLADI

Dersin sonuna doğru bir kız öğrencinin sınıfta ağlamaya başladığını ve sınıftan çıkmak istediğini belirten S.K., sınıfta yaşananları DHA’ya şöyle anlattı:

İlginizi çekebilir:  Caretta Caretta alanında drift atan sürücüye 60 bin TL para cezası

“Sakinleştirdikten sonra öğrencim koridora çıktı. Ben de diğer öğrencilere çalışmalarını söyleyip kız öğrencimin yanına giderek neden ağladığını sordum. Kız öğrencim, evine gitmek istemediğini, yakınlarının, vefat eden dedesinin ruhunun evde dolaştığını söyledi. Bana da küçükken böyle şeyler anlatıldığını ancak bunların gerçek olmadığını belirterek öğrencimin sakinleşmesini sağladım.” 

‘HOCAM SİZ HZ İSA’NIN RUHU MUSUNUZ’

S.K. sınıfa döndükten sonra enteresan bir soruyla daha karşılaştı. Bazı öğrencileri kendisine ‘Hocam siz Hz. İsa’nın ruhu musunuz?’ diye sordu.

Öğretmen,yanıt olarak ‘buradaki hiç kimsenin böyle olmadığını, bunun sadece dini bir anlayış olduğunu anlattığını’söyledi.

‘BAŞKA BİR ÖĞRETMEN YAPTIRDI’

Öğrencinin babasını da okula çağırtarak rehberlik öğretmeni ve okul müdürünün yanında yaşananları anlattığını kaydeden S.K., babanın, kızının psikolojik tedavi gördüğüne yönelik açıklamalar yaptığını, sorunun öğretmenden kaynaklanmadığını dile getirerek teşekkür ettiğini söyledi. Ortalık sakinleştikten sonra okuldaki bir öğretmenin, başka bir veliyle işbirliği yaparak kendisi hakkında medyaya yanlış bilgiler vererek haber yaptırdığını ileri süren S.K., şikayetler sonrası 22 Nisan’da açığa alındığını belirtti. Açığa alındıktan sonra uzun süre ifadesinin alınmadığını söyleyen S.K., süreç içinde kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması sonrası öğretmen S.K.’ye ‘Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışta Bulunmak’ suçlamasıyla maaşından 1/30 oranında aylıktan kesinti yapıldı. S.K.’nin dosyası ihraç talebiyle bakanlığa gönderildi. Ankara’daki ilgili kurulun kararı sonrası S.K. hakkındaki karar kesinleşecek.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,738AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Öğrencilerine ‘geri dönüşüm’ü anlattı, açığa alındı!

birgun.net -
Antalya'nın Serik ilçesinde oturan öğretmen S.K., İngilizce dersinde öğrencilerine 'geri dönüşüm'ü anlatırken...
Devamını Oku

Krizi aşmak için doğal varlıkları talan ediyorlar

BİRGÜN İZMİR -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Şirince ve Belevi...
Devamını Oku

Temmuz 2019, dünyada bugüne dek ‘kaydedilen en sıcak ay’ olabilir

birgun.net -
Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı,...
Devamını Oku

Ekvador’da 11 yeni kurbağa türü keşfedildi

birgun.net -
Ekvador'da 11 yeni kurbağa türü keşfedildi."Phys.org" internet sitesinde...
Devamını Oku

Meclis Başkanı Şentop’tan 22 bin liralık vekil maaşı yorumu: Geçinilmiyor!

birgun.net -
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyledi.
Devamını Oku

Endonezya’da 6.8 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Endonezya'nın Tugu Hilir kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Rusya’da Belçika büyüklüğünde ormanlık alan yandı

birgun.net -
Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda başlayan yangın felaketi, tüm çabalara rağmen devam...
Devamını Oku

Milas köyleri kamulaştırma tehdidi altında

BİRGÜN İZMİR -
Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin işleticisi Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş tarafından,...
Devamını Oku

Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı!

birgun.net -
İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği yere sertçe bırakıp, tekmeleyen...
Devamını Oku

Kaynak Holding’in kurucularından Başkaya gözaltına alındı

birgun.net -
Kaynak Holding’in kurucularından, Şifa ve STV medya gibi önemli pek çok şirketin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi