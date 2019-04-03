11.7 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net birgun.net

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu (45) için adının verildiği okulun bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu’nun babası Ahmet, annesi Melahat, eşi Gülay, oğulları Yiğit ve Alp Kuyucu, ablası Gülser Yılmaz ile yakınları ve çok sayıda eğitimci, öğrenciler ile yurttaşlar katıldı.

‘ÇOCUKLARINIZA ŞEFKATLE, SEVGİYLE YAKLAŞINIZ’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, cenaze töreninde yaptığı konuşmada çok üzgün olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Hiç tahmin etmediğimiz, ummadığımız, hayalimizden geçmeyen, şu yuvalarda olmasını hiç arzu etmediğimiz çok elim bir olayla karşı karşıyayız. Çok üzüntülüyüz ve üzüntümüzü anlatmak, sıkıntılarımızı gözyaşlarımızın pınar olan akışını anlatmanın hiçbir terimle açıklanamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Maalesef bazı şeyleri izah etmek, derinlemesine gitmek, anlatmak çok zor. Bunu en iyi bizim eğitim camiamız anlar. Bazı şeyleri de anlatamıyoruz. Sıkıntı çektiğimiz, eksik bıraktığımız yerler var. Bu tür olayları önlemek sadece öğretmenlerin ve bu kurumların vazifesi değil. Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza şefkatle, sevgiyle ve merhametle yaklaşınız. Eğer bu duyguları siz evlerinizde veremezseniz toplumların bunun üzerine katabileceği çok şey beklemeyin. Biz öğretmenler olarak o yavruları teslim aldığımızda elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz. İlk iş sizde bitiyor.”

VALİ AKSOY: SEVİLEN BİR ÖĞRETMENİMİZDİ

Öğretmen Necmeddin Kuyucu’nun her kesim tarafından sevilen biri olduğunu söyleyen Kocaeli Vali Hüseyin Aksoy ise “Öğretmenimiz Türkiye’nin birçok yerinde çalışmış sevilen bir öğretmenimizdi. Allah rahmet eylesin. Öğretmenimizin adını yaşatmak bizim görevimiz ve bu okulumuza adını verdik” diye konuştu.

- Reklam -

SON HABERLER

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

birgun.net -
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün öğrencisi tarafından okuldaki odasında bıçaklanarak öldürülen Atatürk Anadolu...
Devamını Oku

Kırklareli’nde başkanlığa seçilen Kesimoğlu’na CHP’den destek

birgun.net -
Kırklareli'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu destek...
Devamını Oku

İngiltere’de Corbyn’in fotoğrafıyla atış talimine inceleme

birgun.net -
İngiltere'de bir grup askerin, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren...
Devamını Oku

Komünist Başkan Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanlığı’nı devretti

birgun.net -
Tunceli’de çalışmalara başlayacak olan “Komünist Başkan” Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık Belediye Başkanlığı’nı...
Devamını Oku

İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 62’ye yükseldi

birgun.net -
İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, ülke genelindeki sel felaketinde hayatını...
Devamını Oku

Yalova’da sandıklar yeniden sayıldı, kazanan CHP oldu

birgun.net -
Yalova Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yapılan itirazın ardından 25 saattir süren sayım...
Devamını Oku

İstanbul’da 18 ilçede sayım yapılıyor

birgun.net -
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz...
Devamını Oku

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karalar: Geçersiz oyların tamamı onlara çıksa fark kapanmaz

birgun.net -
CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, "Büyükşehir Belediyesi'nde geçersiz oylara...
Devamını Oku

LGS başvuruları başladı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim...
Devamını Oku

KESK üyesine faiziyle ödeme yapılacak

BİRGÜN ANKARA -
675 sayılı KHK ile ihraç edildikten sekiz ay sonra OHAL Komisyonu kararı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi