Öğrencisine düşük not veren profesör olayında işin aslı başka çıktı

Yağmur Öztürk

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in öğrencisi Savash Porghamrezaeieh’e düşük not verdiği için “görevi kötüye kullanmak” suçundan 5 ay hapis cezası verilmesi üzerine çıkan tartışmalar büyüyor. Konu hakkında BirGün’e konuşan Rigel’in öğrencilerinden S.D., ceza alan akademisyenin okulun en sevilen hocalarından biri olduğunu, Savash Porghamrezaeieh’in ise okulda adının dolandırıcılık olaylarıyla anıldığını ifade etti. Rigel’in girdiği Haber Analiz dersinin yoruma açık bir sınavı olduğunun altını çizen S.D. “Hocanın ne beklediğini dışardan net olarak göremezsiniz” ifadelerini kullandı.

PORGHAMREZAEİEH’DEN TÜM ÖĞRENCİLER RAHATSIZ

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programlarından mezun olan S.D., konuya ilişkin BirGün Gazetesi’ne konuşarak olayın medyaya tek taraflı yansıdığını ve aslının daha farklı olduğunu ifade etti. S.D., Rigel hakkında dava açan kişinin okulda adının kötü anıldığını söyledi: “Davayı açan o öğrencinin okulda başka problemleri de olmuştu. Kendisi ikinci sınıf öğrencisiyken okulun başka bir hocası ile bir kitap yazdılar. Bu da üçüncü sınıf öğrencilerine ders kitabı olarak okutulmak istendi. Almaları zorunlu kılınıyor ve fotokopi çektirmek yasaklanıyor. Kitabının okutulduğu dersin sınav kağıtlarını da Porghamrezaeieh’in okuduğu iddiaları var. Öğrencilerin Savash Porghamrezaeieh’in davranış ve söylemlerinden rahatsız olduğunu da biliyoruz. Öğrenciler, mağduriyetleri karşısında yanlarında duran kişinin Nurdoğan Hoca olduğunu söylüyor.”

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetmişti. S.D., Haber Analizi dersinin yoruma dayalı olduğunu söyleyerek, notun dışardan biri tarafından net şekilde belirlenemeyeceğini vurguladı. S.D., “Haber Analizi kitabı açıp bu haber şöyle analiz edilmiştir diyemezsiniz, yoruma çok açıktır. Yazılı müfredatı pek yoktur. Çok keskin çizgilerle belirlenebilecek bir şey değil bu sınavlar. Hocanın ne beklediğini dışardan net olarak göremezsiniz,” dedi.

‘Banka kartlarındaki parayı çektiler’

Dava açan Porghamrezaeieh ile ilgili konuşan S.D. şunları söyledi: “Bu haberler böyle verilirken Nurdoğan Hocayı şikayet eden kişinin karıştığı olaylar atlandı. Okulun ajansında çalışan öğrencilerin ilişiği kesildikten sonra banka kartlarının kapattırılmadığı ve karta yatan parayı bu kişilerin çektiği gibi. Başka hocayla yazdığı kitabı başka öğrencilere aldırması gibi. İşte bu nedenle biz bu davayı pek de nota karşılık açılmış bir dava olarak değil de, hocayı mağdur etmek için açılmış bir dava olarak gördük açıkçası.”

‘Rigel’in adı fakültede sansürlendi’

Nurdoğan Rigel’in öğrenciler tarafından sevilen bir hoca olduğunu belirten S.D. okul tarafından hocanın adının sansürlendiğini ifade etti. S.D., 2015 mezuniyet töreninde yaşanan şu olayı aktardı: “Bir başka olaya da değinmek istiyorum. 2015 senesinde mezuniyet töreninde fakülte birincisi öğrenci konuşmasını yaptığı sırada Nurdoğan Hocaya özellikle teşekkürlerini iletiyor, ‘Nurdoğan Rigel İletişimin en büyük değeridir’ gibi ifadeler kullanıyor. O sırada törende bulunan öğrenciler tarafından da Nurdoğan Hoca ayakta alkışlanıyor. Okulun ajansı mezuniyet töreninin haberini yaparken Nurdoğan Hocanın ismini çıkarıyor ve haber o şekilde yayımlanıyor. Okul tarafından sansürleniyor ve işin ironik kısmı Gazetecilik bölümü burası. Daha sonra öğrencilerin tepkisi üzerine olay büyüdükten sonra ismi ekleniyor. Buna ne denir, ismini ne koymak gerekiyor bilmiyorum mobbing mi demeli ama hocamızın isminin fakültede sansürlendiği gibi bir gerçek var.”

Nurdoğan Rigel’i ‘doğru bildiğini savunan, haksızlıkların karşısında duran biri’ olarak tanımlayan S.D. konuşmasını şöyle tamamladı: “Nurdoğan Hoca akademik olarak çok donanımlı, çoğu öğrencisinin hayranlıkla baktığı bir hoca olmuştur. Dersleri çok verimli geçer, okulun öğrencisi olmayanlar bile dışarıdan derse katılmaya gelir. Kendini mesleğine adamış biridir. Ders anlatmayı çok sever, benim bulunduğum dönemde de hiçbir dersini başkasına anlattırmadı.”

Nurdoğan Rigel için öğrencileri başta olmak üzere Twitter üzerinden birçok destek mesajı paylaşıldı. Okuldaki hukuksuzlukları anlatan Twitter mesajları da dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde profesör, Türkiye’nin en önemli İletişimcilerinden Nurdoğan Rigel 5 ay hapis cezası almış öğrencisine düşük not verdiği için. Bakın bakalım kimin yüzünden almış bu cezayı bu değerli hoca. — madamelakirdiciyan (@madamelakirdic1) July 10, 2019

Evet toplanın size Nurdoğan Rigel hocanın olayıyla ilgili birkaç bilgi vereceğim;



1- Efendim şimdi bu hocayı dava eden Savash Porgham denilen haydut zamanın fakülte dekanı Prof. Dr. Suat Gezgin’e saldırıp döven şahıstır. Hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. — Osman Balat (@OsmanBalat) July 10, 2019

Profesör Doktor Nurdoğan Rigel, çok başarılı bir akademisyendir. İstanbul Üniversitesi'nden değerli bir hocamın böyle saçma bir konudan ceza almasına şahsen üzüldüm. https://t.co/9iTBonMu98 — Gökmen Özcan (@gokmenozcan) July 9, 2019

Ayrıca Savash Porghamrezaeieh’in adı, Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan ’Tercümanlık Listesi Yemin Törenine Katılmaya Hak Kazananlara İlişkin Liste’de de yer alıyor.