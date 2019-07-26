Öğrenciye kira kıskacı

Arda ÖZARDA

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte, kampüslere yakın bölgelerde kiralar tavana çıktı. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu ve Ege Üniversitesi’nin bulunduğu Bornova’da öğrenciler ve emlakçılar yaşadıkları sorunları anlattı.

Kiralar yüzünden yurda döndüm

Ege Üniversitesi İktisat bölümü öğrencisi Mert Yıldır, Bornova’da ev kiralarının oldukça yüksek olduğunu söyledi. 2 yıl önce kaldığı eve 1500 lira kira verirken şimdi aynı eve 1900 lira verdiğini aktaran Yıldır şöyle konuştu: “Kiralar önceleri bizi çok zorlamıyordu. Fakat son zamanlardaki faiz olayları nedeniyle ev kiralarına gelen zamlar bizi çok etkiledi. Emlakçılar ve ev sahipleri en üst noktadan zam yapmaya başladılar. Yeni bir eve çıkmak istesek depozito, emlakçı parası ve ilk ayın kirası derken maliyetler en üste çıkıyor. O nedenle mecbur evde kalmaya devam ediyoruz. Bornova’da kiraların bu kadar yüksek olmasını şahsen abartılı buluyorum. Öğrenci olduğumuz için fiyatlar yükseltiliyor” dedi.

Yüksek kira ve diğer giderler sebebiyle tekrar KYK yurduna dönmek zorunda kaldığını belirten Sinem Yıldız ise , “Bornova’da bir kadın öğrenci olarak tek avantajım KYK Yurdu’nun üniversitenin içinde yani konumunun çok iyi olması. Erkek öğrencilerin bu şansı da yok çünkü KYK yurtları konum olarak çok uzakta kalıyor” diye konuştu.

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Daha fazla para almaya çalışıyorlar

Ev masraflarının kendilerini zorladığını söyleyen Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Çağıran da, “Bir arkadaşımla birlikte kalıyoruz ve eve yeni taşındık. İlk girerken ödediğimiz masraflar gerçekten maddi anlamda bitirdi. Emlakçılar ve ev sahipleri öğrencilere yardım etmekten ziyade öğrencilerden nasıl daha fazla para alabiliriz diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Okula yakın yurt yok

Eski binalarda bulunan dairelere de yüksek kiralar ödediklerini vurgulayan Kimya Bölümü öğrencisi Hacı Akpınar, “Ben Bornova’da Mevlana Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mevlana Mahallesi Bornova’nın diğer mahallelerine göre daha ucuz bir lokasyon. Fakat ulaşım gibi imkanları çok kısıtlı. Binalar da çok eski. Buna rağmen 1200 lira kira ödüyorum. Ege Üniversitesi’ne yakın bir devlet yurdu olmaması da bizi, öğrencileri evlere yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Okumaya geldim, yaşamaya çalışıyorum

Kiralara yapılan zamların normalin üzerinde olduğuna değinen Muammer Gökçe de şöyle konuştu: “Öğrenci olduğumuz için evde kalabalık kalabileceğimizi düşünenler kiralarda astronomik artış yapıyorlar. Doğalgazsız eski bir eve 1200 liraya yakın kira veriyorum. Okumaya geldiğim şehirde yaşamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yüksek fiyatlara rağmen Bornova’da kiralık daire bulunmadığını söyleyen emlakçı Murat Kurt ise, “Yurda 1000 lira ödeyen öğrenci bin 500 TL ödemeye mecbur bırakıldı. Bunu duyan ev sahipleri de kira ücretlerini epey yükseltti. İnşaat sektörü krizde olduğu için satış yok, bunun etkisi olarak kiralık daire de yok. İzmir’in diğer semtlerine göre Bornova’da kiraların daha yüksek çünkü üniversite, hastane, askeriye ve sosyal alanlar var. İstanbul, Ankara, Çeşme yollarına çok yakın. Ayrıca bu semtte 45-50 bin civarında öğrenci yaşıyor” dedi.

Emlakçı Fatma Kaan ise kiraların yüksek oluşunun nedeninin yurt yetersizliği olduğunu belirtti.