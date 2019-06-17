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17.06.2019
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Öğrenciye su indirimi AKP grubunu böldü: ‘Evet deseler de hayır diyorum’

AKP’deki çatlak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarında da gözler önüne serildi. Meclisin AKP’li üyesi, “AKP evet dese de ben hayır diyorum” sözleriyle, su indirimini öngören karara karşı çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

31 Mart seçimlerinin ardından gün yüzüne çıkan, YSK’nin İstanbul seçimlerine yönelik verdiği iptal kararıyla iyice belirgin hale gelen AKP içindeki çatlak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarında da gözler önüne serildi.

AKP’li Ali İhsan Ölmez, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen, “Öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerine yüzde 50 indirim” kararına karşı oy kullandı. Partisinin grup kararına uymayan Ölmez, oylamanın ardından söz isteyerek “AK Parti buna evet dese de ben Ali İhsan Ölmez olarak hayır diyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimlerinden önce en dikkati çekici vaatlerinden biri olan öğrenci evlerine indirimli su vaadi, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Yavaş, “ASKİ Genel Müdürlüğü’nce öğrenci evleri abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına” ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı. Mecliste oyçokluğuyla kabul edilen karar çerçevesinde, öğrenci evlerinin su faturalarının yarı yarıya düşmesine olanak sağlandı.

GÖKÇEK’İN YERİNE VEKALET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları’nın üçüncü gününde görüşülen teklif oyçokluğuyla kabul edilse de AKP grubu içindeki tartışma, meclis gündemine damga vurdu. Öğrencilere su indirimini öngören teklifin oylanıp kabul edilmesinin ardından AKP sıralarından sesler yükseldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden el çektirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yerine seçim yapılana kadar vekalet eden Ali İhsan Ölmez, karara karşı çıktığını belirtti.

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Gökçek’e yakınlığıyla bilinen Ölmez, kararı düştüğü şerhin tutanaklara kaydedilmesini istedi. Öğrenciye su ve atık su bedelinde indirim sağlayan kararı kabul etmediğini ifade eden Ölmez, “AK Parti bunu kabul etse de ben Ali İhsan Ölmez olarak buna hayır diyorum” şeklinde konuştu. Başkan Yavaş’ın, Ölmez’in karşı oyunun tutanaklara geçirilmesi talebi sonrasında ise görüşmelere devam edildi.

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