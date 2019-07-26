Öğretmen dünyayı değiştirir

Özgür Bozdoğan

Dünya genelinde eğitim alanında örgütlü bulunan sendikaların uluslararası üst yapılanması olan Eğitim Enternasyonali’nin 8. Dünya Kongresini Bangkok’ta gerçekleştirdi.151 ülkeden, 293 sendika ve 1400 katılımcı ile gerçekleştirilen kongre, katılım ve içerik açısından tüm Dünya eğitim sendikalarını bir araya getiren çok renkli, çok kültürlü, çok dilli bir platform olarak da değerlendirilebilir.

Eğitim Enternasyoneli’nin Türkiye’deki tek üyesi olan Eğitim Sen de kongrede hazır bulunarak, yürütülen çalışmalara katılıp, gündemdeki konulara dair bakış açısını; sorunlara dönük çözüm ve mücadele önerilerini Dünya sendikaları ile paylaştı. Genel Kurulda Türkiye’de yaşanan sendikal hak ihlallerine karşı Eğitim Sen’le dayanışma içerisinde olunduğunu ifade eden bir metin ve poster tüm katılımcıların imzasına açıldı. İmza atılan posterlerden bir tanesi, Eğitim Enternasyonali Yürütme Kurulu tarafından Belçika’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne teslim edilecek.

Kongre, genel olarak 9.Dünya Kongresi’nin gerçekleştirileceği yıl olan 2023’e kadar yapılması gerekenlerin tartışıldığı bir zemin oldu. Kongre, tartışmalarını ve önümüzdeki dönem için önerilerini üç ana başlıkta gerçekleştirdi:

a- Mesleğin geliştirilmesi,

b- Herkes için ücretsiz, nitelikli eğitim,

c- Demokrasi, sendika ve insan haklarının geliştirilmesi

Yukarıda sıralanan üç başlığın sınırları içerisine girmeyen bir kısım önerge de ayrıca görüşülerek karara bağlandı.

Yükselen popülist sağ politikaları ve iktidarların uygulamalarını anlamak ve bunlara karşı mücadele yaklaşımının ve yöntemlerinin yoğun olarak tartışıldığı kongre, bu konu ile ilgili küresel etkinliklerin düzenlenmesi görevini yeni seçilen yürütme kuruluna verdi.

İlginizi çekebilir: Amerikalı eğitim emekçilerinin direnişi

Eğitim alanında yaşanan özelleştirme ve ticarileştirme uygulamalarının yoğunlaştığı ve hızlandığı tespitini yapan Genel Kurul, bu konuda kamusal, nitelikli eğitimi savunmanın vazgeçilemez bir ilke olduğunun altını çizerek, mücadele önerilerini ortaklaştırdı. Ayrımsız, herkes için nitelikli ve ücretsiz eğitimin vazgeçilmez olduğu yaklaşımı diğer önergeler açısından temel oluşturdu.

Teknolojik gelişmeye ve bunun eğitim alanında kullanımına dikkat çeken Kongre, yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere, teknolojinin öğretmen rolünde yaratabileceği değişikliklerin araştırılması ve gözlenmesi konusunda ortaklaştı. Teknolojinin, eğitimin piyasalaşmasının ve ticarileşmesinin aracı haline getirilmesi girişimlerine karşı, yürütme kuruluna yerel-bölgesel-küresel etkinlikler düzenleme görevini verdi.

Kongre, yoğun iş yükü, ekonomik kiriz, eğitim alanında yaşanan şiddet ve farklı etnik ve dini kökenden gelen eğitimcilerin yaşadığı dışlanma ve yöneticilerin yıldırma (mobbing ) uygulamalarına karşı öğretmenlerin zihinsel sağlığının korunması için çalışma yapılmasını oybirliği ile karara bağladı.

Akademik özgürlüklerin ve üniversitelerin bir taraftan piyasanın, diğer taraftan da yükselen sağ popülist politikaların hedefi haline gelmesine karşı küresel bir karşı duruşun, mücadelenin örgütlenmesi oybirliği ile karara bağlandı. Akademiyi savunmanın ortak geleceğimizi savunmak anlamına geldiğinin altı kongre tarafından çizildi.

Acil önergeler kapsamında tartışılan başlıklardan en önemlisini ABD Başkanı Donald Trump’ın “Geldikleri ülkelere geri dönsünler.” Sözü ile hedef aldığı 4 kadın kongre üyesine destek oluşturdu. Trump’ın ırkçı ve ayrımcı politikalarına karşı, ilk uluslararası tepki de bu şekilde Dünyanın tüm dillerini, renklerini ve kültürlerini içeren Eğitim Enternasyonali tarafından gösterilmiş oldu.

Eğitim Sen’in dünya genelinde tanınırlığı ve etkisine bir kez daha tanıklık ettiğimiz Genel Kurul, enternasyonel dayanışmanın etkisini ve güzelliğini bir kez daha hissetmemize neden oldu. Tartışılan konuların içeriği ve kapsamı dikkate alındığında, eğitim sendikalarının önümüzdeki dönem çok çalışacağını ifade edebiliriz. Sonuç olarak, Eğitim Enternasyoneli Dünya Kongresi güçlü bir şekilde altını çizdi:

ÖĞRETMEN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR