Öğretmenini 2 yıldır sistematik olarak taciz eden Emir Öztürk’e ev hapsi

MERAL DANYILDIZ

Edebiyat öğretmeni Bengi Ekin Sarı’yı sistematik olarak tehdit ve taciz eden Emir Öztürk adlı erkek, ev hapsi cezası aldı. Yaklaşık iki yıldır adalet bekleyen Sarı, BirGün’e yaptığı açıklamalarda süreci anlattı.

Sarı, “İlk olarak 18.05.2019 tarihinde Denetimli Serbestlik Bürosundan arandım. Sanığa elektronik kelepçe uygulanabileceğini, 100 metreden fazla yaklaştığında emniyet birimlerinin devreye gireceği bir uygulama olduğunu ve onayımı sordular. İyi bir adım olarak gördüğüm bu uygulamayı kabul ettim. Bu uygulamaya göre bana da bir çağrı cihazı verilecekti ve bu hafta beni bu cihazın uygulanması için arayacaklardı. Bugün aradıklarında ise sanık hakkında 3. ayda verilen ev hapsi kararı olduğunu ve bir önceki uygulamaya gerek olmadığı söylendi” dedi.

UMUTLUYUM, MUTLUYUM VE HAKLIYIM

Sarı, umudunu koruduğunu belirterek sözlerini şöyle noktaladı: “Konuştuğum yetkili kararın gerekçesinde ‘Sanığın belirtilen suçları işlemeye hala devam etmesi ve hakkında yeni soruşturmaların olması…’ olarak açıkladı. Ne diyebilirim ki. Umutluyum, mutluyum. Hepsinin ötesine haklı olmak çok güzel.”