Öğretmenlerden şiddete karşı grev

Çankırı İsmet İnönü Ortaokulu’nda yaşanan olayda, ders esnasında veli tarafından dışarı çıkarılan öğretmen Muhammed S, darp edildi.

Oğluna şiddet uygulandığı iddiası üzerine okula giden H.A, ders sırasında sınıfın kapısını açıp öğretmen Muhammed S’yi koridora çağırdı. H.A, sınıftan çıkan öğretmene saldırarak boynunu sıktı. Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, öğretmen veliye karşılık vermedi.

Çankırı genelinde görev yapan öğretmenler, yaşananları protesto etmek amacıyla öğleden sonra ders yapmama kararı aldı. Çankırı’da yaşananın ilk olmadığını anlatan öğretmenler, “Saldırı hakkıyla cezalandırılmadığı sürece benzer çirkinliklerin önüne geçilemez” açıklamasında bulundu.

İTİBARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Muhammed Öğretmen’e destek amacıyla düzenlenen eyleme yüzlerce eğitimci destek verdi. Eğitim sendikaları da Çankırı’da yaşananları sert bir dille kınadı. Eğitim Sen eğitimcilere yönelik şiddete karşı mücadeleye devam edileceğini belirterek yaptığı açıklamasında, “Eğitimde yaşanılan şiddetin gerçek sorumluları eğitim ve bilim emekçilerini, öğretmenleri ihbar hatlarıyla, mesleğimizi hedef alan söylemleri ve politikaları ile hedef haline getirenlerdir. Mesleğimize, haklarımıza, öğrencilerimizin eğitim hakkına, mesleki itibarımıza sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Türk Eğitim-Sen’in açıklamasında, eğitim çalışanlarının can güvenliğinden yoksun şekilde görev yaptığı belirtilerek “Öğretmenler, hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı okullarda sık sık veli ve öğrenci şiddetine maruz kalıyor. En kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize yönelik bu şiddet olaylarını en sert şekilde kınıyoruz” denildi. Sendika, saldırgan hakkında kamu davası açılması için yasal düzenleme talep etti.

İKTİDAR MUHASEBE YAPMALI

Eğitim-İş’in açıklamasında ise üyelerinin derse girmeme kararının doğru olduğu vurgulandı. Çankırı’da yaşanan şiddetin ilk olmadığının altını çizen sendikanın açıklamasında, “Öğretmene şiddetin sona ermesi için mesleğimizi itibarsızlaştıran AKP iktidarlarının muhasebe yapması gerekir” ifadelerine yer verildi.