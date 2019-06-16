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16.06.2019
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Öğretmenlerin sandık görevleri iptal edildi

Müftüler sandık görevlisi yapılırken 160 öğretmenin görevi iptal edildi. Parti üyesi oldukları iddiasıyla görevleri iptal edilen öğretmenler ‘pasif üye’ olarak işaretlendi. CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu, ilçe seçim kurullarının baskı altında bu kararları aldığını söyledi

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

İstanbul Kağıthane ve Şişli’de bulunan 160 sandık görevlisinin görevleri parti üyesi oldukları gerekçesiyle iptal edildi. Öğretmen olmadan önce parti üyesi olan görevliler bu durumu ilçe seçim kurullarına gidince öğrendi. Öğretmenler ‘pasif üye’ olarak işaretlendi. Listede eski Özgürlük ve Dayanışma Partisi, AKP, Emek Partisi, Anavatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Saadet Partisi bulunuyor.

Baskı altındalar

Bu durumun daha önce uygulanmadığını belirten CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ilçe seçim kurulları üzerinde büyük bir baskı olduğunu söyledi. Yakupoğlu “Listeler seçim kurullarına kaymakamlıklardan gidiyor. Kurullara bu listede olmayanların görevlerini iptal edin deniyor. YSK sürekli bu konuda baskı uyguluyor. Bunun sonucunda da böyle kararlar alınabiliyor” dedi.

Yakupoğlu “Ne siyasi partiler kanununda ne de seçimlerin temel hükümlerini düzenleyen 298 Sayılı Yasa’da olmayan bir aktif üye pasif üye diye bir şey uydurdular. Bu daha önce uygulanan bir şey değil. Ama ilçe seçim kurulları üzerine uygulanan baskı nedeniyle kaymakamlıktan gelen listelere göre böyle saçmasapan kararlar alabiliyor. Uydurma bir gerekçeyle seçim iptal edildi. Buna kılıf bulmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Beykoz ilçe seçim kurulunun yeterli görevli bulamadığı için YSK’ye “Adliye çalışanlarını görevlendirelim mi?” diye sorduğunu anlatan Yakupoğlu, şöyle devam etti: “YSK bunu reddetti. Beykoz’a ‘Sen kaymakamlıktan listeyi iste onlar adliye çalışanlarını görevlendirirse onlara görev ver’ dedi. Böyle bir durumla karşı karşıya ilçe seçim kurulları. Seçime bir hafta kaldı şimdiye kadar sandık görevlileri çoktan belirlenmiş olmalıydı. 76 tane ilçe seçim kurulu var İstanbul’da. YSK’nin başka bir ilçe için aldığı kararı diğerleri de kendileri için alıyor. Ortak sistemlerinden görüyorlar. Ona göre revizyona gidiyorlar.”

Kuralın ötesine geçildi

“Kuralın ötesine geçerseniz, nerede duracağınızı bilemezsiniz” diyen Yakupoğlu şu ifadeleri kullandı: “Seçim hukuksuz gerekçelerle iptal edildi. Bunun sonucunda da buraya vardık. İlçe seçim kurulları alacakları bir kararla başlarına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Soruşturma açılmasından çekiniyorlar. Sonuçta bu baskıda onlardan da normal kararlar bekleyemeyiz.”

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