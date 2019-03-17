17.03.2019
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Ogün Sanlısoy: İyi ki müzik yapmayı seçmişim

Burak Abatay Burak Abatay

1992 yılında Pentagram ile sahneye çıkmış ve o yıl grubun unutulmayan albümlerinden Trail Blazer’da vokal olmuş rock müzisyeni Ogün Sanlısoy, ilk solo albümü olan Korkma’nın üzerinden geçen 20. seneyi kutluyor. 12 Mart’ta Dorock XL Beşiktaş’ta müzisyen dostlarıyla bu çalışmanın lansmanını gerçekleştiren Ogün Sanlısoy ile kariyerini konuştuk.

• ‘Aslında biraz gülmek gerek’ üzerinde çokça konuşulan bir şey. Sizdeki anlamı nedir?

Gülmek, hele kahkahayla gülmek ne kadar ihtiyacımız olan bir eylem. Mesela çocuklar, ne kadar rahat ve içten, olur olmadık şeylere gülebilirler. Büyüdükçe gülmek neredeyse ayıplanır bir şeymiş gibi öğretilmeye başlar maalesef. Oysaki Gelotoloji adı verilen ve gülmenin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalının ulaştığı sonuçlara göre gülmek, bağışıklık sistemin güçlendiren, stresi azaltan, kan akışını, nefes alışını ve kalp atışını hızlandıran bir olay. Ayrıca birlikte aynı şeye gülen insanlar arasında, tanışmıyor olsalar bile, bir bağ oluştuğu saptanmış. Ayrıca gülmek bulaşıcıdır, gülen, hatta kahkaha atan birini görmek, bir süre sonra sizi de gülümsetir, hatta kendinizi bırakırsanız istemsizce kahkaha bile atmaya başlayabilirsiniz. Aslında ne kolay ve bedava…

TV YÜZLERİ KEYFİNİZİ BOZABİLİYOR

• Üzerine şarkılar, romanlar yazılmış olan gülmeyi neden unutmuşuz biz?

Başta ekonomik problemler, terör ve birilerinin bize zarar vereceği korkusu, geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı, ileriye dönük bir plan yapamamak. Stres, düşündüğü fikri, yorumu, hatta espriyi bile söylemekten çekinir, korkar hale gelmek. Son yıllarda özellikle bu konular her kesim için gülmeyi biraz zorlaştırdı. Rol model alınan ve nerdeyse her gün, her saat hayatımıza medya ya da sosyal medya aracılığı ile giren insanları, onların yüz ve mimiklerini, ses tonlarını, yarattıkları korku, endişe ve kutuplaştırıcı söylemleri düşünelim. Moraliniz iyi bile olsa keyfiniz aniden bozulabiliyor. O ruh hali ila sokağa çıkıyorsunuz ve bakın etrafınıza aynı kaygılarla dolu somurtan yüzlerle karşılaşıyorsunuz maalesef.

• 20. yıl diye adlandırılan konser solo kariyeriniz. Ancak müzikle geçen bir yaşamdan bahsediyoruz. Geriye dönüp baktığınızda nasıl geçti müzikal hayatınız?

Son sözü başta söyleyeyim çok güzel geçti ve iyi ki müzik yapmayı seçmişim diye düşünüyorum. Bu demek değil ki 20 yıl çok kolay ve sorunsuz geçti. Tam tersine oldukça zor ve meşakkatli geçti. Ama her bir zorluğu yenmenin ve yeni şeyler üretip, insanlarla paylaşmanın getirdiği harika bir duygu var ki, bütün zorlukları unutturup, bu yolda devam etme gücü ve mutluluğu veriyor bana.

• Pentagram, Türkiye metal sahnesine adını altın harflerle yazdırdı. Gruptan ayrılmanız ve solo kariyerinize başlamanız neler hissettirdi?

Öncesinde solo bir albüm yapma fikrim yoktu. Gruptan ayrıldıktan sonra karar verdim, müzik yapmadan duramayacağımı hissettim ve kendi şarkılarımı ve sözlerimi yazmaya başladım. Bu da beni iyi hissettirdi. Odamda tavana bakarak geçen günler ve bunalım anlarımı saymazsak tabii (gülüyor).

HEPİMİZE ÇOK İYİ GELDİ

• Sonrasında akustik albüm ve konserler için tekrar beraber sahne almak nasıl bir heyecan uyandırdı?

Geçen seneler içinde grup elemanları ile ilişkimiz ve iletişimimiz hiç kopmadı aslında. Ama 30. yıla istinaden yapılan akustik albüm ile tekrar bir araya gelmek sadece bana değil, hepimize çok iyi geldi. Gerek sahne üstünde, gerek kuliste ve turneler sırasında çok güzel zamanlar geçirdik. Müzik aşkı ve sahne heyecanının geçen yıllara rağmen hiç kaybolmadığını görmek ve yeni dinleyicilerin heyecanını görmek de bizi daha da heyecanlandırdı.

• Pentagram’ı Türkiye müzik tarihinde nasıl bir yere konumlarsınız?

Benim konumlandırmama gerek yok, özellikle Rock-Metal müzik konusunda yaptıkları ortada zaten.

• Türkiye’de çok fazla şey çok kötü giderken her alanında sanat da, müzik de yoluna durmaksızın devam etti. Sahnede olduğunuz yıllarda yapılan sanatı, toplumsallıkla nasıl yorumlarsınız?

Kişisel olarak yaptığım albümlerde ve şarkılarda o dönemlerin etkilerini bulmak mümkün. Ben de her insan gibi çevremin ve ülkemin durumu, yaşadığımız coğrafyanın ve dünyanın durumunu imkânım ölçüsünde takip etmeye çalışıyorum. Karakter ve duygusal yapı itibariyle de bazen olaylardan ve durumlardan çok etkileniyorum. Bu duygu ve düşüncelerim de haliyle yazdığım şarkılara sirayet ediyor. Toplum hafızası olaylara anlık ve bazen aşırı verdiği tepki oranında unutmaya meyilli. Ben de bazen öyleyim ama şarkılar, şiirler, filmler, romanlar, görsel ve işitsel sanatlar geçmişte yaşanan iyi veya kötü olayları sabitleyip bize ve gelecek nesillere hatırlatıcı oluyor.

• Türkiye’de metal müzik hiç altın bir çağ yaşadı mı? Ya da böyle bir şey mümkün mü?

Zor imkânlara rağmen 80’ler ve 90’ların ortasına kadarki dönemde çok güzel şeyler üretildi, paylaşıldı ve yaşandı. Şimdi şartlar daha müsait ve hem eski gruplar tekrar bir araya gelerek, konserler ve albümler yapmaya devam ediyor hem de yeni genç gruplar çıkmaya başlıyor, ne olacağı hiç belli olmaz.

12 MART DOĞUM GÜNÜMDÜ

• Aylin Aslım, Fatma Turgut, Gür Akad, Metin Türkcan ve Tarkan Gözübüyük ile 12 Mart’ta sahne aldınız. Bu özel geceye dair hisleriniz neler?

Heyecanlıydım. Çok heyecanlıydım. Hem yeni şarkımız “Aslında Gülmek Gerek” için bir lansman, hem 20.Yıla özel bir repertuar hazırladık. Çok sevdiğim dostlarım da eksik olmasınlar davetimi kırmayıp, bu gece sahnemizi şereflendirdiler. Ayrıca 12 Mart’ın doğum günüm olması, sevdiğim arkadaşlarımın ve dinleyicilerimizin o gece yanımda olmasından daha güzel bir hediye olamazdı benim için. Gelenlere de umarım güzel, eğlenceli bir gece yaşatmışızdır.

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