NTV’de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinin haberini sunan Oğuz Haksever’in mikrofonu açık kaldı. Erdoğan, Yassıada’ya ‘Yaslı ada’ derken Haksever’in “Ne yaslısı be, Canına okumuşsun adanın” sözleri duyuldu.

NTV’nin öğle bülteni sırasında Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever’in sesi yayına yansıdı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in, Erdoğan’ın “Yaslı ada” ifadesi üzerine “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyulurken, sesin yayına gittiğinin fark edilmesi üzerine mikrofonu apar topar kapatıldı.

OĞUZ HAKSEVER’DEN AÇIKLAMA

NTV sunucusu Oğuz Haksever, konuya ilişkin açıklama yaptı. Haksever açıklamasında, tepkisinin projeyi yapanlara olduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ‘…okumuşsunuz’ dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, ‘okumuşsun’ diye yayına çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Oğuz Haksever’in açıklaması şöyle:

“27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada’daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı “Yassıada değil, yaslı ada”cümlesini sarf ettiği sırada, “Ne yaslı ada be, canına okumuşsun” şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

Yassıada’daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını’ yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken “…okumuşsunuz” dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, “okumuşsun” diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum. Saygılarımla”