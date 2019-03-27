OHAL sonrası TSK’den bin 164 ihraç

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK’den bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK), yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL’in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK’den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.”