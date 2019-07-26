OHAL’de haklar keyfi olarak kısıtlanamaz

Eğitim Sen üyesi Erdal Karadaş’ın bildiri dağıtıp basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle kesilen idari para cezasına karşı yaptığı başvuru, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından incelenerek karara bağlandı.

AYM, Karadaş’ı haklı bularak Anayasa’nın 34’üncü maddesi ile güvence atında olan ‘gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkı’nın kısıtlanamayacağını açıkladı.

Aydın Valiliği’nin kararıyla 2017 yılında KESK üyelerine, Aydın Kent Meydanı’nda ‘İş güvencesi’ konulu bildiri dağıtmalarına izin vermeyerek Kabahatler Kanunu’na göre para cezası kesilmesi AYM tarafından haksız bulundu. Kararda para cezası kesilmesinin Anayasal güvence altında olan hakkın ihlali olduğu belirtildi. Yargılama ücretlerinin de başvurucuya faiziyle ödenmesine karar verildi.

HAKKI ANLAMSIZ HALE GETİREBİLİR

Kararda, “Olağanüstü şartlarla ilgili asgari ve yeterli gerekçelerden ziyade soyut ve genel gerekçeler, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanımını anlamsız hale getirebilir ve hakkın hiç kullanılmamasına yol açabilir. Dolayısıyla müdahalenin somut olayla ilgili gerekçesi ortaya konulmaksızın uygulanması, durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir olarak kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

MEŞRU DEĞİL

AYM KESK üyesinin cezalandırılmasının Anayasa’ya aykırı bulan kararını şu gerekçeye dayandırdı: “Başvurucu hakkında toplantı hakkına dolaylı müdahale teşkil edecek süratte idari para cezası verildiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla olağanüstü hal döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımın durdurulması ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15’inci maddesinin başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik Anayasa’nın 34’üncü maddesinde belirtilen güvencelere aykırı bu müdahaleyi meşru kılmadığı değerlendirilmiştir.”