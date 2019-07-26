24.2 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa GÜNCEL OHAL’de haklar keyfi olarak kısıtlanamaz

OHAL’de haklar keyfi olarak kısıtlanamaz

AYM, OHAL koşullarında bile olsa soyut ve genel gerekçelerle Anayasal güvence atında bulunan ‘gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkı’nın kısıtlanmayacağına hükmetti

İsmail Arı İsmail Arı

Eğitim Sen üyesi Erdal Karadaş’ın bildiri dağıtıp basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle kesilen idari para cezasına karşı yaptığı başvuru, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından incelenerek karara bağlandı.

AYM, Karadaş’ı haklı bularak Anayasa’nın 34’üncü maddesi ile güvence atında olan ‘gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkı’nın kısıtlanamayacağını açıkladı.

Aydın Valiliği’nin kararıyla 2017 yılında KESK üyelerine, Aydın Kent Meydanı’nda ‘İş güvencesi’ konulu bildiri dağıtmalarına izin vermeyerek Kabahatler Kanunu’na göre para cezası kesilmesi AYM tarafından haksız bulundu. Kararda para cezası kesilmesinin Anayasal güvence altında olan hakkın ihlali olduğu belirtildi. Yargılama ücretlerinin de başvurucuya faiziyle ödenmesine karar verildi.

HAKKI ANLAMSIZ HALE GETİREBİLİR

Kararda, “Olağanüstü şartlarla ilgili asgari ve yeterli gerekçelerden ziyade soyut ve genel gerekçeler, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanımını anlamsız hale getirebilir ve hakkın hiç kullanılmamasına yol açabilir. Dolayısıyla müdahalenin somut olayla ilgili gerekçesi ortaya konulmaksızın uygulanması, durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir olarak kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

MEŞRU DEĞİL

AYM KESK üyesinin cezalandırılmasının Anayasa’ya aykırı bulan kararını şu gerekçeye dayandırdı: “Başvurucu hakkında toplantı hakkına dolaylı müdahale teşkil edecek süratte idari para cezası verildiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla olağanüstü hal döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımın durdurulması ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15’inci maddesinin başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik Anayasa’nın 34’üncü maddesinde belirtilen güvencelere aykırı bu müdahaleyi meşru kılmadığı değerlendirilmiştir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,614AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak...
Devamını Oku

Merkez Bankası’nda 4 genel koordinatör görevden alındı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı Murat Çetinkaya'nın...
Devamını Oku

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

birgun.net -
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin kaçırdığı 4 Türk vatandaşı operasyonla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi