Okan Buruk fark yaratıyor

Fenerbahçe haftanın açılış karşılaşmasının ilk 70 dakikasında oynanan oyuna rağmen gözlerini açık tutmayı başaran futbolseverler Özer’in golünden sonra uykuyla verdikleri mücadelenin mükafatını aldılar. Sivasspor bu sezon ne zaman Avrupa hayali kurmaya başlasa tökezliyor. Sivasspor’u geriden gelip 2-1 mağlup ederek puanını 31’e yükselten Fenerbahçe bitime 8 hafta kala ateş hattından uzaklaşıp beşinci sıraya göz dikmeye başladı. Zira Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı kazanması lig 5.sine UEFA Avrupa Ligi yolunu açacak.

Rizespor deplasmanda Konyaspor’u net bir skorla mağlup ederek puanını 34’e çıkardı. Ligin ilk yarısını 12 puanla son sırada tamamlayan oyuncu grubu, ikinci yarıda sadece Fenerbahçe’ye mağlup oldu ve 9 maçta 22 puan topladı. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Rizespor artık Avrupa hayali kuruyor. Ligin son 7 haftalık periyodunda 4 puan alabilen Konyaspor bu performansıyla sadece Rize’yi değil altındaki takımların hepsini ilk 5 için motive ediyor.

Akhisar’ı deplasmanda mağlup eden Kasımpaşa milli maç arasına 2019’un ilk üç puanını alarak girdi. Akhisar her puanın altın değerinde olduğu haftalarda ateşle oynuyor. Zoru başarıp 1-0’dan maçı döndüren ligin son sırasındaki takımın son bölümde iki gol yiyerek mağlup olma lüksü yok. Bu müsrifliğin bedeli sezon sonunda çok ağır olabilir.

Akhisar gibi düşmeme mücadelesi veren ancak haftayı evinde puansız kapatan BB Erzurumspor son 8 haftaya umut çürüterek girdi. Takımın başında çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Hamza Hamzaoğlu için milli maç arası takımı toparlaması için iyi bir fırsat. Trabzonspor lig dördüncülüğünü cebine koymuş durumda. Karadeniz temsilcisi kalan maçlarında sürpriz bir üçüncülük çıkartarak sezonu daha geç açmayı hedefleyecek.

Haftanın derbisinde kazanan Antalyaspor milli araya ateş hattından uzaklaşıp yeniden Avrupa hayalleri kurarak girdi. Antalyasporlu oyuncuların gol sevinçlerine karşılaşmadan bir gün önce annesini kaybeden Serdar Özkan’ın formasının da katılması endüstriyel futbolda nadiren karşımıza çıkan, insan olduğunuzu hatırlatan bir detaydı. Alanyaspor rotasını yukarıya doğrulttuğundan beri istikrar sıkıntısı yaşıyor.

Beşiktaş evinde Göztepe’yi tek golle mağlup edip iddiasını matematiksel olarak sürdürmesine rağmen taraftarlarını hâlâ memnun edemiyor. Bunun sebebinin sadece oynanan oyun olduğunu sanmıyorum. Zaten ekonomik sebeplerden kredisi azalan Fikret Orman ve Beşiktaş yönetim kurulu Şenol Güneş – Milli Takım sürecini doğru yönetemedi. Bu sezon Göztepe’yi çalıştıran üçüncü teknik direktör Tamer Tuna İzmir’deki ikinci döneminde henüz galibiyetle tanışamadı. Milli aradan sonra sırasıyla Akhisar, Rize ve Erzurum ile oynayacağı maçlar Göztepe’nin kaderini belirleyecek.

Son 4 maçını kaybeden, 7 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü’nü mağlup ederek hanesine üç puan yazdı. Bu galibiyetle Y. Malatyaspor 5. sıraya yükseldi. 5 haftadır topladığı puanlarla düşme hattından çıkmayı başaran Ankaragücü bu maçı da kazanabilse lige verilen araya rahatlayarak girecekti. Ankaragücü’nün kaybettiği her karşılaşma dipteki takımlara umut dağıtıyor.

Lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 1 puanı Adebayor’un 90+7’de attığı penaltı golüyle kurtardı. Ligin boyu kısaldıkça alınan her puanın da önemi artıyor. Son 9 haftaya Galatasaray’ın 5 puan değil de 6 puan önünde girmek belki de Başakşehir’i şampiyon yapacak. Kayseri, Başakşehir’e çelme takarak geçen haftaki mağlubiyeti unutturmayı başardı. Transfer tahtası kapalı olduğu için ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan Kayserispor, Hikmet Karaman’ın göreve gelmesinin ardından sergilediği performansla ocak ayında milyonlar saçan takımlara örnek oluyor. İlk 14 haftada 12 puan toplayan Kayseri, aynı oyuncu grubuyla çıktığı 12 haftada 21 puan topladı. Çare her zaman transfer yapmak olmuyor demek ki…

Galatasaray deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen Bursaspor’u mağlup etmeyi başararak Başakşehir’in puan kaybettiği haftayı kayıpsız atlattı. Maçın ilk yarısında hiçbir varlık gösteremeyen Galatasaray’ın 45+3’te kaleyi tutan ilk şutunun gol olması maçın kırılma anıydı. Soyunma odasına farkı bire indirerek giren Galatasaray ikinci yarıda kimlik değiştirdi ve özellikle Belhanda – Feghouli ikilisinin etkili oyunuyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Zor günler geçiren Bursaspor taraftar desteğini arkasına almış, maça etkili başlayarak iki farkı yakalamıştı. İkinci yarıda oyundan tamamen düşmenin faturası ağır oldu.