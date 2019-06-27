‘Okçular Vakfı kapatılıyor’ iddiası

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aktarılan paranın kesilecek olması sebebiyle Okçular Vakfı’nın kapanacağı iddia edildi.

İddiaya göre Bilal Erdoğan’ın da mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı’nın Yönetim Kurulu, vakıf çalışanlarına dün itibariyle faaliyetlerini sonlandırdığını tebliğ etti.

İBB bünyesinde hazırlanan yemeklerin gittiği dernekte pazartesi günü öğle yemeği de verilmedi.



Başkanlığını Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Ali Haydar Yıldız’ın üstlendiği vakfın internet sitesi de son olarak 27 Mayıs’ta güncellendi.

Etkinlik takviminde ise herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu

Başkan: Ali Haydar Yıldız

Başkan Yardımcısı: Abdullah Güler

Üye: Mehmet Erdoğan

Üye: Mevlüt Bulut

Üye: Rüstem Dindarol

Üye: Serkan Haser

Üye: Yusuf Esenkal

KAPATILMA GEREKÇESİ KAYNAK SIKINTISI

On4 TV muhabiri Burcu Eken’in paylaştığı mesajda vakfın kapatılma gerekçesi olarak İBB Başkanlığı görevine gelen Ekrem İmamoğlu ile birlikte aktarılan kaynağın kesilmesi gösterildi.