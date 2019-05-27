Oksijen tüpü patlayan ambulans alev aldı: 1 bebek yaşamını yitirdi

İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı.

Personelin son anda canını kurtardığı, ambulansın içinde kuvözde olan 3 aylık Rojin isimli bebek ise, yanarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken henüz 3 aylık olan bebeğin ailesinin yaşadığı Edirne’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.