Okul değil ticarethane

AKP eliyle eğitimin ticarileştirilmesi ile birlikte özel okullardaki emekçilere uygulanan baskılar da artmaya başladı. 2018 ve 2019’da çok sayıda özel okul konkordato ilan etti ve öğretmenlerine maaş vermeyerek gündeme konu oldu. Akabinde öğretmenlerin işverenlerden maaş alamaması sebebiyle yaptığı haklı boykot, eğitimde aksaklığa sebep oldu. Ticari hayatına devam edebilen okullar da yıllık 100 bin liraya kadar çıkabilen öğrenim ücretleriyle dudak uçuklattı. İmam hatip dayatması dolayısıyla özel eğitime mecbur bırakılan öğrenci ve veliler de mağduriyet yaşadı.

BİRÇOK OKUL KONKORDATO İLAN ETTİ

Özel Halkalı Bil Koleji’ni işleten Ceren Eğitim Kurumları Ltd. Şti, konkordato ilan etti.

Mektebim Okulları’nın Keçiören Şubesi bir gece ansızın kapatıldı. Velilere ve öğrencilere hiçbir açıklama yapılmadı.

İki yıl önce Antalya’da hizmete açılan Özel Bilge Adam Koleji, girdiği ekonomik dar boğazdan çıkamayınca iflas etti.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde bulunan özel bir sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilere iflas ettikleri ve başka okullara nakledilecekleri bildirildi.

ÖĞRETMENLER MAAŞLARINI ALAMIYOR

Özel okullardaki öğretmenlerin birçoğu maaşını gecikmeli alırken, bir kısmı da hiç alamıyor. Buna ilişkin bazı öğretmenler okulu boykot ederek derslere girmedi. Bu okullardaki öğretmenler de devlet okullarında çalışan meslektaşlarından çok daha düşük maaşa çalışıyorlar. Birçok okulda asgari ücretli öğretmenler çalıştırıyor.

Canada Koleji’nin İstanbul Moda kampüsündeki öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmedi.

İzmir’de 29 Ekim Koleji’nde öğretmenler maaş alamadıkları için boykot başlattı.

İflas eşiğine geldiği öne sürülen Doğa Koleji’nde öğretmenler maaşını uzun bir süre alamadı. Eğitimciler derslere girmeyerek hak arayışı içerisine girdi.

ÖZEL OKULLARDA GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRILIYORUZ

Konuya ilişkin konuştuğumuz özel okul öğretmeni Pelin B., birçok özel okulun yarıyıl tatillerinde para ödemek istemediği için kadrolu anlaşmadığını belirtti. Pelin B., eğitimcilerin yaşadığı mağduriyetleri şu sözlerle aktardı: “Özel okullarda her türlü güvencesiz çalışıyorsunuz. Ben ders saati üzerinden anlaşma sağlıyorum. Öyle olunca yazın hiçbir şekilde para alamıyoruz. Kar tatili ve resmi tatillerde ders saati ücretimizden kesiliyor.”

YAPTIĞIMIZ SÖZLEŞMENİN ÖRNEĞİ VERİLMİYOR

Okullar ile aralarında imzalanan sözleşmenin örneğinin kendilerine verilmediğini kaydeden Pelin B., bu tür ticari okullarda öğrencilerin sıkıntılarından ziyade veli kazanmaya yönelik bir politika yürütüldüğünü kaydetti: “Öte yandan pek çok özel okulda öğretmenlerin aramaları gereken bir veli kotası var. Dönemsel olarak sürekli arama ve bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Bizim iş tanımımızda aslında bunun yeri yok çünkü bu bir öğretmenin işi değil. Üç beş tane öğrenciyi bir tane öğretmene zimmetleyip bunun adına da ‘öğrenci koçluğu’ diyorlar. Bunu yapması gereken kişi rehberlik öğretmenleridir. Hatta bazı okullarda sekreterler dahi veli araması yapmak durumunda kalabiliyor. ”