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02.07.2019
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Okul isimleri satışa çıktı

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Milli Eğitim Bakanlığı okullara gönderdiği yazıda eğitime bütçe dışı finansman sağlanması amacıyla 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan “Eğitimin Finansman Çeşitliliğinin Arttırılması” tedbiri kapsamında okulların isimlerini satışa çıkardı.

Bakanlık okullara gönderdiği yazıda eğitimin finansmanının arttırılması amacıyla belli bir bedel karşılığında okullara hayırsever isimlerinin verilmesi ile elde edilecek gelirlerin merkezi yönetim bütçesine ödenek kaydedileceğini belirtti.

Bu kapsamda “Türk büyükleri, şehit isimleri, hayırsever isimleri belde, köy ve köy altı kurumlar hariç” illerdeki diğer okulların isimlerinin bakanlığa gönderilmesi talep edildi.

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