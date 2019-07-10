24.8 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Okul müdürü, Beykoz Anadolu Lisesi'ni kiraya vermiş!

Okul müdürü, Beykoz Anadolu Lisesi’ni kiraya vermiş!

birgun.net birgun.net

İstanbul’un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’nin 2004 yılında dönemin müdürü Osman Bey tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

8,5 ay okulun bodrum katında faaliyet gösterip okuldan ayrılan tekstil atölyesi ile yaşanan mahkeme sürecinin ardından kiracı firma, bugün İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi’ne gelerek icra başlattı.

Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri bahçenin dışına çıkarıldı.

YARKADAŞ: AKP’NİN BÜROKRATI HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ GÖREVDE

Yaşananlar hakkında “Tam Aziz Nesinlik bir hikaye daha” diyen CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, okulun bodrum katını bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralayan Osman Bey’in, şu anda bir İmam Hatip lisesinde müdürlük yaptığını söyledi.

Yarkadaş, Beykoz Anadolu Lisesi’nin AKP’li bürokratlar tarafından ticarethane gibi kullanılmasını şöyle anlattı;

1- Tam Aziz Nesinlik bir hikaye daha… Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan Anadolu Lisesi’nin zemin ve bodrum katı, 2004 yılında Okul Müdürü Osman Bey tarafından, bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralanır. Şirket, okulun iki katında 8.5 ay faaliyet yürütür ve üretim yapar.

2- Ancak 8.5 ay sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kiracı firmaya ve okula bir ihtarname yollayarak ilgili alanların “okul birleştirmesi yapılacağı” gerekçesiyle boşaltılmasını ister. Konu yargıya taşınır. Yerel mahkeme, tekstil firmasına kiralanan alanı boşalttırır.

3- Kiracı firma Butik Konfeksiyon bunun üzerine temyize gider. Üst mahkeme, kiracıyı haklı bulur ve kiracının 8.5 milyon TL zarara uğradığını tespit eder. Okulun alt katını kiralayan Butik Konfeksiyon, hem zararın temini hem de eski yerine taşınmak için Milli Eğitim Bak. başvurur

4- MEB, “Biz böyle bir parayı ödeyemeyiz, sorununuzu okul yönetimiyle çözün” deyince, firmanın sahibi tekrar mahkemeye giderek işlemleri başlatır. Ve az önce… Kiracı firma, saat 13.00’te İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi’ne gelerek icra başlattı.

5- Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri de bahçenin dışına çıkarıldı. İcra Dairesi, tespitlerin ardından alt katların boşaltılmasına ilişkin kararı okul yönetimine tebliğ etti. Okul yönetimi bunu hemen yapmalarının mümkün olmadığını söyleyerek kiracı firmadan süre istedi.

6- Araya giren kişiler sayesinde, kiracı firma, okulun alt katının eski haline getirilmesi ve kendilerine teslim edilmesi için 6 gün süre tanıdı. Firma, iş kaybı olduğu gerekçesiyle günlük 6 bin TL de zarar temini talep etti. Okul yönetimi bu talebi de kabul etmek zorunda kaldı.

7- Saat 13.45 itibariyle, icra işlemi bitti. Okul yönetimi okulun alt katını tekstil atölyesine çevirmek için çalışmalara başladı. Okulu kiraya veren Osman Bey, şu an bir İmam Hatip’te müdür…Okulları ticarethane gibi gören AKP’nin bürokratı olarak hiçbir şey yokmuş gibi görevde

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,235AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Okul müdürü, Beykoz Anadolu Lisesi’ni kiraya vermiş!

birgun.net -
İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında dönemin...
Devamını Oku

İBB saat verdi: İstanbullulara yağış uyarısı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada, "Saat 18.00'den sonra Çatalca ve Silivri...
Devamını Oku

6 yaşındaki çocuk kanalizasyon çukuruna düşerek hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara'da 6 yaşındaki Salih Alşeyhhüseyin üstü açık olan kanalizasyon çukuruna düştü. Salih'in...
Devamını Oku

Ruhani’den petrol tankerine el koyan İngiltere’ye: Ahmakça bir iş

birgun.net -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerine el koymasıyla ilgili...
Devamını Oku

Bayraklı’da toplu sözleşme sevinci

birgun.net -
Bayraklı Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memur 372 çalışana toplamda yüzde 21...
Devamını Oku

Mehmet Şimşek’ten ‘Ali Babacan’la beraber misiniz’ sorusuna yanıt

birgun.net -
Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AKP'den istifa...
Devamını Oku

Antalya’da tabancayla vurulan köpek ameliyat edildi

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında tabancayla boynundan vurulmuş halde bulunan sokak köpeği,...
Devamını Oku

İngiltere’nin ABD büyükelçisi istifa etti: Trump’a ‘beceriksiz’ demişti

birgun.net -
Trump'la ilgili "Beceriksiz", "Özgüvensiz" dediği elektronik posta yazışmaları sızdırılan İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Kim...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan ‘Ali İsmail Korkmaz’ paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Direnişi günlerinde dövülerek öldürülen Ali...
Devamını Oku

Nazım Hikmet’in ‘Taranta Babu’suna yasak Meclis gündeminde

birgun.net -
Gizem Görkem AydınCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi