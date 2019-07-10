Okul müdürü, Beykoz Anadolu Lisesi’ni kiraya vermiş!

İstanbul’un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi’nin 2004 yılında dönemin müdürü Osman Bey tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

8,5 ay okulun bodrum katında faaliyet gösterip okuldan ayrılan tekstil atölyesi ile yaşanan mahkeme sürecinin ardından kiracı firma, bugün İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi’ne gelerek icra başlattı.

Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri bahçenin dışına çıkarıldı.

YARKADAŞ: AKP’NİN BÜROKRATI HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ GÖREVDE

Yaşananlar hakkında “Tam Aziz Nesinlik bir hikaye daha” diyen CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, okulun bodrum katını bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralayan Osman Bey’in, şu anda bir İmam Hatip lisesinde müdürlük yaptığını söyledi.

Yarkadaş, Beykoz Anadolu Lisesi’nin AKP’li bürokratlar tarafından ticarethane gibi kullanılmasını şöyle anlattı;

1- Tam Aziz Nesinlik bir hikaye daha… Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan Anadolu Lisesi’nin zemin ve bodrum katı, 2004 yılında Okul Müdürü Osman Bey tarafından, bir tekstil atölyesine 5 yıllığına kiralanır. Şirket, okulun iki katında 8.5 ay faaliyet yürütür ve üretim yapar.

2- Ancak 8.5 ay sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kiracı firmaya ve okula bir ihtarname yollayarak ilgili alanların “okul birleştirmesi yapılacağı” gerekçesiyle boşaltılmasını ister. Konu yargıya taşınır. Yerel mahkeme, tekstil firmasına kiralanan alanı boşalttırır.

3- Kiracı firma Butik Konfeksiyon bunun üzerine temyize gider. Üst mahkeme, kiracıyı haklı bulur ve kiracının 8.5 milyon TL zarara uğradığını tespit eder. Okulun alt katını kiralayan Butik Konfeksiyon, hem zararın temini hem de eski yerine taşınmak için Milli Eğitim Bak. başvurur

4- MEB, “Biz böyle bir parayı ödeyemeyiz, sorununuzu okul yönetimiyle çözün” deyince, firmanın sahibi tekrar mahkemeye giderek işlemleri başlatır. Ve az önce… Kiracı firma, saat 13.00’te İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi’ne gelerek icra başlattı.

5- Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri de bahçenin dışına çıkarıldı. İcra Dairesi, tespitlerin ardından alt katların boşaltılmasına ilişkin kararı okul yönetimine tebliğ etti. Okul yönetimi bunu hemen yapmalarının mümkün olmadığını söyleyerek kiracı firmadan süre istedi.

6- Araya giren kişiler sayesinde, kiracı firma, okulun alt katının eski haline getirilmesi ve kendilerine teslim edilmesi için 6 gün süre tanıdı. Firma, iş kaybı olduğu gerekçesiyle günlük 6 bin TL de zarar temini talep etti. Okul yönetimi bu talebi de kabul etmek zorunda kaldı.

7- Saat 13.45 itibariyle, icra işlemi bitti. Okul yönetimi okulun alt katını tekstil atölyesine çevirmek için çalışmalara başladı. Okulu kiraya veren Osman Bey, şu an bir İmam Hatip’te müdür…Okulları ticarethane gibi gören AKP’nin bürokratı olarak hiçbir şey yokmuş gibi görevde