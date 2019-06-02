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02.06.2019
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Okul müdüründen fetih programı şovu

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Buse İlkin Yerli

Oruçgazi Ortaokulu Müdürü Yenikapı’da düzenlenen teravih namazı şovu için okuldaki öğretmenlere mesaj attı.

Müdür R.K.’nin öğretmenlere attığı mesaj şöyle

“İstanbul’un fethinin 566. Yıl dönümü münasebetiyle 1 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Meydanı’nda iftar sonrası mehter ile başlayıp, Kur’an ziyafeti programı, ilahi ve kasideler okunması, dörtlü sela, dörtlü ezanlar ile birlikte 90 bin camii de okunan milyonlarca mukabele ve hatm-i şerifin duası ile devam edecek, Enderun usulü teravih namazı kılınmasiyla sona erecek olan ‘seccadeni al etkinliğe gel’ sloganıyla yapılacak programa Yenikapı’da buluşmak üzere tüm vatandaşlarımız davetlidir.”

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Müdürün ayrıca cuma günü öğrencilere de bu duyuruyu yaptığı ifade edildi.

Öte yandan İstanbul’da inşa edilen Çamlıca Camii’nde geçen gün düzenlenen sabah namazı etkinliğine gelemeyen imam ve din görevlilerinin müftülüklere çağrılarak yazılı savunmalarının alındığı öğrenildi. Milli Gazete’de yer alan habere göre haklarında işlem yapılan din görevlileri müftülüklerin bu girişiminden rahatsız olduklarını ifade etti. İstanbul Müftülüğü yetkilileri ise konuya ilişkin “resmi” bir açıklama yapamayacaklarını belirtti.

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