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20.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Okula başlama yaşını yükselten teklifi komisyonda kabul edildi

Okula başlama yaşını yükselten teklifi komisyonda kabul edildi

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Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

İlkokula başlama yaşı daha önce 66 aydı. Okula başlama yaşındaki yeni düzenlemenin amacının, “Gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesi, hızlı olanların ise erken başlayabilmesi” olduğu belirtildi.

Okula başlama zamanı 2012’de getirilen 4+4+4 sistemiyle birlikte 72 aydan 60 aya düşürülmüştü. O dönem okula başlayan çocukların sıkıntı çekmesi üzerine yasada düzenleme yapılmış ve ailenin isteği olursa 66 ayda okula başlanabileceği uygulaması getirilmişti. Eğitimciler tarafından sıklıkla eleştirilen bu uygulamalar oldukça eleştiri almıştı.

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