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11.07.2019
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66 aylık çocuk okula başlayabilir

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Kanunla ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasına karşın yönetmelikle velilere çocuklarını daha erken kayıt ettirme olanağı sağlandı.

Yönetmelikte, iletişim araçları ya da sosyal medya aracılığıyla ‘Kişilik haklarını ihlal edecek’ şekilde izinsiz görüntü ve ses yayımlayan öğrenciler kınama ile cezalandırılacak.

Tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarında 10 dakika olan teneffüs süreleri 15 dakikaya çıkarıldı. İlköğretim okullarında 40 dakika olan ders saatinde ise değişiklik yapılmadı.

İkili eğitim zorunluluğu kalktı

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki ikili eğitim yapılması zorunluluğu kaldırıldı. Okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme dâhil olmak üzere günde 50’şer dakikalık aralıksız altı etkinlik yapılmasına olanak sağlandı.

69-71 aylık çocuklara öncelik

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydının yapılabileceği açıklandı. Fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-65 aylık çocukların kayıt olabilmesinin önü açıldı. Yeterli öğrenci sayısını sağlayamayan okulların 36-68 aylık çocukların kaydını alabileceği belirtildi. Yönetmeliğe göre, ilkokula kaydı bir yıl ertelenen ve okul öncesi eğitimi almamış olan 69-91 aylık çocuklara kayıtlarda öncelik tanınacak. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyecek.

Yükselme sınavı

İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerinden sınıf düzeyinin üstünde olanlar, velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile sınıf yükseltme sınavına alınacak.

Engelli öğretmenler nöbet tutmayacak

Engelli öğretmenlere ve bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet görevi verilmeyecek.

Gezici öğretmen sınıfı

Okul öncesi eğitimde OECD ülkeleri ortalamasının çok altında kalınan okullaşma oranının artırılması için de çalışmalar yapılacak. Gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi gibi modeller geliştirilerek okullaşma oranı artırılmaya çalışılacak.

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