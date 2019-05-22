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22.05.2019
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Okulda DMD hastası çocuklar var: Eğitim camiası engelli öğrencilere duyarsız

Kasların giderek zayıflamasıyla oluşan DMD hastası öğrenciler, okulların kendilerine uygun olmamasından şikâyetçi. DMD’li öğrencilerin velileri yöneticilerin ve diğer velilerin umursamaz tavrından yakınarak okullarda engelli rampası, engelli asansörü, özel tuvalet olmasını istiyor

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

En sık karşılaşılan kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi’li (DMD) öğrenciler, okullarında engelli rampası, engelli asansörü ve kendilerine özel tuvalet olmaması nedeniyle birçok zorluk yaşıyor.

Okul kadrosunun hastalığı bilmediğini, çocuklarının teneffüse çıkmaya zorlandığını anlatan DMD’li öğrencilerin velileri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) okulları dezavantajlı bireylere uygun hale getirmesini istiyor. DMD’li öğrencilerin velileri, okul idarelerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinin çocuklarının karşılaştığı problemleri çözme konusunda ilgili olmadığını söylüyor. Çocuklarının yaşadığı en büyük problemin okullarında klozet ve asansör olmaması, sınıflarının yüksek katlarda yer alması olduğunu belirten aileler, eğitim ortamlarının engelli bireylerin göz ardı edilmeden inşa edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

‘ÖDENEK YOK’

Velilere göre, okul yöneticilerinin büyük bölümü DMD hastalığı ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. DMD kas hastası çocuğunun ihtiyaçlarını ileten velilere okul idarecileri, “Ödenek yok” yanıtını veriyor. Çocuklarının merdiven çıkarken çok zorlandığını ve kas yıkımlarının arttığını vurgulayan veliler, “Okullarda asansör olması çocuklarımız ve bizler için çok önemli. Annelerinin sırtında taşınan çocuklarımıza kolaylık sağlanmalı” diyor.

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Okulların büyük bölümünde rampa bulunmazken olanlar da kullanıma uygun olmaması nedeniyle hem ailelerin hem de DMD’li çocukların yaşamını zorlaştırıyor. Dar ve güvenliksiz olan okul asansörleri, tekerlekli sandalye kullanımı neredeyse imkansız hale getiriyor. DMD’li öğrencilerin aileleri çocuklarının sınıfının giriş katta olmasını talep etse de okul yönetimleri, diğer ailelerin baskısı nedeniyle sınıfları üst katlara veriyor.

ÇOCUĞUN YÜRÜYEBİLİYOR

BirGün’e konuşan Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Erol, DMD’li öğrencilere fiziksel değil de zihinsel engelliymiş gibi davranıldığına, hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmayan eğitim camiasının DMD’lileri özel eğitim sınıflarına yönlendirmekte ısrarcı olduğuna dikkati çekti. DMD’li öğrencilerin zemin katlarda eğitim görmesinin onlar için bir hak olduğunu anlatan Erol, “Çocuğun yürüyebiliyor’ diyerek üçüncü beşinci katlardaki sınıfları veriyorlar. Başka aileler de kat değiştirmek istemediği için çocuklarımız mağdur oluyor” diye konuştu.

MEB’e seslenen Erol, “Bakanlığın DMD’li öğrencilerle ilgili bir genelge yayımlayıp her sene bunu camiaya duyurması lazım. Öğretmenler dahi bu konunun önemini bilmiyor” ifadelerini kullandı. Özellikle 10 yaşın üzerindeki DMD’li öğrencilerin kol kaslarının yavaş çalıştığını vurgulayan Erol, “Öğretmenler bu çocukları diğer öğrencilerle aynı sürede sınav yapmaya çalışıyor ve çocuklarımız haliyle yetişemiyor” dedi.

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