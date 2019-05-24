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24.05.2019
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Okulda iftar ve AKP propagandası yapıldı

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Dilan Esen

İstanbul AKP Şişli teşkilatı, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nun bahçesinde iftar yemeği verdi.

AKP’liler, okulun duvarına Binali Yıldırım’ın fotoğrafının olduğu dev pankart astı. Şişli AKP İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, iftar öncesi okul bahçesinde konuşma yaptı. AKP teşkilatı olarak katılanlara teşekkür eden Günday, “Biz büyük Türkiye ailesiyiz. Herkesin hakkı ve hukukuna saygı göstermeliyiz. Mühim olan burada zengin fakir ayrımı olmadan bir ve beraber olmak” diye konuştu. Okul idarecilerinden alınan bilgiye göre ise bu gibi etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce izin verildiği ve okul yönetiminin uygulamak zorunda olduğu bildirildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde ise MHP’liler Balıkesir Ayvalık/Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda Cumhur İttifakı (MHP) Balıkesir Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran’ın aday tanıtımını yapmıştı. Okul pansiyonunun içinde bulunan salona da Devlet Bahçeli ve MHP bayrakları asılmıştı.

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