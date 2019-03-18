18.03.2019
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Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

Okullar, yerel seçimlere sayılı günler kala propaganda merkezi olarak kullanılmaya devam ediyor. MEB ise okullarda siyasi propaganda yürütülemeyeceği yönündeki kararın yok sayılmasına göz yummaya devam ediyor

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Adıyaman Kahta’nın AKP’li Belediye Başkan adayı Engin Akel, beraberindeki heyetle Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Seçim çalışması kapsamında lisenin kapısını çalan Akel, burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Akel’in yine seçim çalışmaları için gittiği Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kahta Gençlik Merkezi’nde ise yanında AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak yer aldı.

Okullar, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala propaganda merkezi olarak kullanılmaya devam ediyor. Liseleri, öğretmen evlerini ve camileri seçim çalışmaları için kullanan Cumhur İttifakı adayları, bu yöndeki yasakları ısrarla yok sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nin, “Eğitim ve öğretim ortamında siyasi, ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak yasaktır” maddesini görmezden gelerek bu tip faaliyetlere göz yumuyor.
Seçim çalışmaları çerçevesinde belediye başkan adayı olduğu ilçedeki ilköğretim okullarını ziyaret eden Kayseri Pınarbaşı’nın MHP’li Belediye Başkan Adayı Memduh Uzunoğlu ve Marmaris Öğretmenevi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de katılımıyla öğrencilerle bir araya gelen AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’nın ardından şimdi de AKP Kahta Belediye Başkan adayı Akel okulları seçim çalışmalarına alet etti. Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından, duyuran Akel, çalışmanın fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı. Öğretmenler odasında, okul koridorlarında ve sınıflarda öğrencilerle fotoğraf çektiren Akel’in öğrencilere, “Öğrenci kardeşlerim, anne babanıza söyleyin bize oy versinler” dediği iddia edildi.

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Seçim alanına dönüştürüldü

31 Mart Yerel Seçimleri’nde okullar Cumhur İttifakı tarafından adeta seçim alanına dönüştürüldü. İşte yapılan birçok çalışma:

• AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve beraberindeki heyet seçim broşürleriyle Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

• İzmir Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesindeki bir okulda seminer adı altında AKP’nin seçim çalışması yürüttü.

• AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında öğrenci ve öğretmenler bir araya geldi.

• Ayvalık/Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda Cumhur İttifakı (MHP) Balıkesir Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran’ın aday tanıtımı yapıldı.

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