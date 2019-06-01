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01.06.2019
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Okullara mescit formu

Urfa Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yazı göndererek mescit yapılacak alan olup olmadığını sordu

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Şanlıurfa Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara mescit formu gönderdi. Gönderilen formda okullarda mescit olup olmadığı, varsa büyüklüğü soruldu.

Okullara gönderilen yazıda “Mesleki ve tekik okullarımızın dikkatine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 16:19 saatli e-mailinde belirtilen tablonun doldurularak en geç 31.05.2019 Cuma Günü saat 10:30’a kadar e-mailde belirtilen [email protected] e posta adresine doğrudan gönderilmesi hususunu rica ederim” dendi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri KAPANOĞLU imzasıyla gönderilen formda Okul Bilgileri, öğrenci sayıları, Mescid (Var/Yok), Mescit Yok İse Mescid Yapılabilecek Alanın m2, Mescid Var İse Alanı(m2), Mescid Var İse Fiziki Durumu gibi sorular yer aldı.

  • Konu başlıkları:
  • okul

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