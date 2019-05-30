Okullarda oruç baskısı

İstanbul Eyüpsultan İMKB Lisesinde okuyan bir öğrenci oruç tutmadığı için sınıftan atıldı. Sınıfta su içen bir öğretmen ise öğrenci velisi tarafından CİMER’e şikâyet edildi.

Eyüpsultan İMKB Lisesi’nde okuyan astım hastası E.T. isimli öğrenci; okullarında görev yapan din dersi öğretmeni Orhan Salim tarafından, oruç tutmadığı için sınıftan atıldığını açıkladı.

E.T.’ye göre olay anında bazı öğrenciler öğretmeni alkışlarken, öğretmen “oruç tutmayanlar Müslüman değildir” ifadelerini kullandı.

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Din derslerine giren Orhan Salim isimli kişinin öğretmen olmadığını, Eyüpsultan Cami imamı olduğunu söyleyen E.T.’nin yaşadıklarının araştırılması için CHP tarafından soru önergesi verildi. Soru önergesinde “Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunulacak mı? Başka imamlar da din derslerine giriyor mu” ifadeleri yer aldı.

Öğretmene inceleme

İstanbul Avcılar’da bir ortaokul öğretmeni, Ramazan’da sınıfta su içti diye bir öğrenci velisi tarafından CİMER’e şikâyet edildi. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise şikayetin ardından okula yazı göndererek öğretmenin savunmasını istedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş 3 Nolu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, “Öğretmen şikâyet hattı ile topluma empoze edilmeye ve özendirilmeye çalışılan ispiyon kültürü maalesef kendinden olmayana yaşama hakkı tanımama noktasına gelmiştir” dedi.