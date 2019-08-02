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02.08.2019
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Okumak ve eğitim

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Cemile Özyakan*

Yeni bir sınıfa girdiğimde birkaç ders sonra hangi öğrencilerin “okur” olduğunu anlıyorum. Üzerine pek düşünmeden, biraz gözlemleyerek. Pek çok öğretmenin de benzer bir deneyimi paylaştığını sanıyorum.

Okumak, merak duygusunu, hayal gücünü ve yaratıcılığı en iyi besleyen uğraşlardan biridir. Bu açılardan beslenen çocuğun zihninde olanlar gözlerine yansır adeta. Doğru yerden bakanın görebileceği bir ışıktır o; okumakla beslenir ve okumayı besler. Merak ettikçe okur, okudukça merak eder çocuk. Bazı eğitimcilerin “cansız gibi öylece oturuyor” diye tanımladığı çoğu çocuğun içinde potansiyel bir okur vardır. Okuma eylemi hayatla, toplumla, varoluşla, düşünme biçimiyle bire bir bağlantılı olan dil yetisinin en iyi besinidir. Dil mi düşünceden, düşünce mi dilden gelir, yoksa bu ikisi yumurta tavuk gibi mi diye tartışırken, dilin ve düşüncenin “maruz kalarak” geliştiğini hatırlamakta yarar var. Zihnimizde tüm deneyimlerimizden oluşan bir çerçeve var ve gördüğümüz, duyduğumuz, algıladığımız her yeni “şeyi”, o çerçevede var olan arka planın üzerine oturturuz. Mekân, zaman, ortam kadar arka plan bilgimiz, yani çerçevemiz de bağlamın bir parçası. Peki, kitaplarda okuduklarım, gittiğim başka dünyalar deneyimden sayılır mı? Yani “Çizgili Pijamalı Çocuk” kitabını okumuş ve okumamış iki çocuğa savaş ya da toplama kampı dediğinizde ne anlarlar? Ağaç kesmek dediğinizde “Cömert Ağaç” kitabını okumuş ve okumamış çocukların anlamaları nasıl farklılaşır? Bu noktada okumaların simülasyon deneyimler olduğunu söyleyebiliriz ve çocukların öğrenmesi açısından bu deneyimler önemlidir. Okumak çocuğun yazma becerisine yansır. Derste kendisini pek göstermeyen bir öğrencim beklenenin üstünde kelime becerisi ve yapılar kullanarak bir metin yazdığında, onun iyi bir okur olduğunu düşünürüm. Okuyan bir öğrencinin yazdıkları düşünsel bağlamda da üst düzeydedir. Çünkü sözcükler, cümleler ve düşünceler dünyasıyla haşır neşir olmuştur. Doğada ve günlük yaşamda matematik, fen, dil, sanat iç içedir ama eğitim sistemi öğrenmeyi net bir şekilde branşlara ayırıyor. Tam da bu noktada okumak büyük bir araç çocuklar için. Birbirinden bağımsız gibi görünen bilgiler-olgular arasında bağlantı kurabilmeye, bütünü görmeye götürür okumak. “Okur”ların, okumayanlara göre bu işi daha iyi yaptığını gözlemliyorum. Ne yazık ki kamu okullarında uygulanmasa da, sınırlı sayıda öğrencinin ulaşabildiği bazı okullar branş üzerinden değil, bir anafikir üzerinden ilerlemeyi felsefe edinen programlar kullanıyorlar. Bu programlarla hedeflenen öğrenci profillerine baktığımızda, bir okur olmanın çok değerli olduğunu görebiliriz. Çünkü okumak sorgulayan, araştıran, düşünen, açık fikirli bireyler olmaya yardım eder.

Çocuk edebiyatı tüm bunlar için müthiş bir araçtır, ancak bunu nasıl kullanabiliriz? Geçen senelerde derslerimde “çocuk edebiyatı aracılığıyla felsefe” etkinliği yapmak istedim. İngilizce dersine edebiyat ve felsefeyi entegre etmeyi amaçlıyordum. İlk derse “Dragons and Giants” isminde bir hikâye ile başladık. Sonrasında yaptığımız cesaret ve aptallık üzerine tartışmada çocukların fikir yürütmesi ve sordukları sorular karşısında şaşırdım. Felsefe yapmaları için edebiyatı kullanıp, onları nasıl kışkırtacağımı düşünürken, edebiyatın bu işi kendi kendine nasıl yaptırdığını gördüm. “Çocuklar doğuştan filozoflardır” deriz hep. O gün bunu deneyimledim ve anladım ki, evet çocuklar doğuştan filozoflar ve mevcut eğitim sistemi bu yanlarını “köreltmek”, “etkisiz hale getirmek” üzerine kurulu. Oysa çocuklar edebiyatla durabilir bunun karşısında. Bize basit görünen bir kitaptan sonra kafalarında etik, estetik, ahlak sorunlarını tartışabilirler ve yeşermelerinin bir yoludur bu. En başta bahsettiğim okuyan çocuğu gözünden tanıma, çok “öğretmen işi” gibi durabilir ancak edebiyat çocuğun kalbine, yaşamına, varoluşuna sirayet eder; dünyaya ve felsefeye bir kapı açar.

*Eğitimci, yazar

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