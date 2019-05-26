Okura poz yapan yazarlardan ürküyorum

Türkiye’de öykücülük nereden baksanız güzel bir dönem geçiriyor. Üretimdeki nicelikle de, nitelikle de doyurucu bu dönemde yıllardır hayatımızda olan Mahir Ünsal Eriş, yakın bir zaman önce Can Yayınları etiketiyle ‘Sarıyaz’ ve ‘Kara Yarısı’ isimli iki kitabı beraber okurun beğenisine sundu. Bu her iki kitaptan da yola çıkarak Eriş ile öykülerindeki kurduğu dil, biçim ve konuları üzerine konuştuk.

• Dilimizde öykülerinizle çok büyük bir yenilik yapmamış olmanızla beraber, okur, “Bu bir Mahir Ünsal Eriş öyküsüdür/değildir” diyebilecek durumda. Bu ne türden bir ayırt ediciliktir? Siz kendi öykücülüğünüzü ve dilinizi nasıl anlatırsınız?

Açıkçası bunu değerlendirebilecek durumda mıyım, bundan çok emin değilim. Ama eğer dile yönelik bir üslup arayışını konuşacaksak bu her zaman önemsediğim bir şey diyebilirim. Öte yandan annemin konuştuğu dili taşımayı seviyorum. Bununla sadece kavramsal anlamda anadili kastetmiyorum. Cümle yapıları, tonlama ve vurguları, olayları algılama ve onları ifade etme biçimleriyle annemin konuştuğu dil çınlıyor kulağımda yazarken. Okuyanda da bu çınlasın istiyorum. Belki de ayrıt edicilik olarak tanımladığınız şey burdan doğuyordur.

• Sizin öykülerinizde Bandırma’yı, Balıkesir’i, Ege’yi bulmak çok mümkün. Taşra hayatı her zaman işler mi öykülerde?

İşler mi işlemez mi, bu kısmıyla hiç ilgilenmiyorum ne yalan söyleyeyim. Ben sadece anlatıyorum. Sadece bildiğim, tanıdığım dünyayı anlatıyorum. Kendimi, uzun yıllar yaşadığım büyük şehirlere ait göremiyorum.

• Mesela, Nuri Bilge Ceylan’ın taşra işleyişi ile kendinizi benzetiyor musunuz? Ya da Ceylan’ın taşracılığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerine “taşra anlatısı” gözüyle bakmıyorum. Daha ziyade sinema gözüyle bakıyorum. Kendi hikayelerime de yalnızca hikayeler gözüyle bakılsın isterim, taşra anlatan hikayeler yaftasının bir süre sonra hem yazarı daraltan hem de okuru bunaltan bir mesaiye dönüşeceğinden korkuyorum çünkü.

• Ekşi Sözlük’te sizin hakkınızda şöyle bir eleştiri var: “Yazar genellikle çocukluğunu geçirdiği coğrafyanın haritasından dışarıya taşmaz, yani anıların güvenilir sularında yüzer, açıklara kulaç atmaz” Bu bir dezavantaj mıdır?

Bu eleştiride bana biraz haksızlık var aslında. Çünkü bunu diyebilen birinin Dünya Bu Kadar ve Öbürküler kitaplarımdan hiç haberdar olmaması gerekir. Bu iki kitapta konu edilen yerlerde ne yaşadım ne gördüm geçirdim. Açıklara kulaç attığım kitaplar bunlar diğer bir deyişle. Ama kendi coğrafyamı, çocukluğumun düşsel memleketini anlatmayı sevdiğimi de inkar edecek değilim. Oralara ait ve dair bir anlatı kurmayı heyecanlı buluyorum. Belki bulmadığım günler de gelir, o zaman haritanın başka yerlerine meylederim.

• Teknolojinin gelişimi vs. konularla beraber taşra çocukları ile kent çocukları arasındaki fark bugün kapanıyor mu? Buna katılır mısınız?

Sadece bu kadar bile değil. Bence artık taşra diye bir şey yok. Benim anlattığım Bandırma, Güney Marmara bile hiç anlattığım gibi yerler değil. Ben onları düşsel ve geçmişe dayalı bir muhayyile üzerinden ve çoğunlukla kurgulayarak anlatıyorum. Taşralar şehirleştikçe şehir de taşralaştı. Artık hiçbir yerinden bir başkasından öyle ahım şahım bir farkı olduğunu hissedemiyorum.

• Bir de çeviri meselesi var. Yapılan çevirilerle beraber yazarın düşünce dünyasında yabancılaşma söz konusu olabilir mi?

Elbette. İyi ki de oluyor. Yoksa insan kendi sesini duymaktan çıldırır bir süre sonra. İyi ki okumak ve çevirmek var.

• Dramatik sayılabilecek bir öykünüzün sonunda bile kahkaha atabiliyor okur. Mizah ile kurduğunuz ilişki nasıl?

Ben hiçbir şeye adam akıllı sevinmeyi de üzülmeyi de bilmem. Çok ortalama bir ruh halinde dalgalanıp. Taksitle sevinir topluca ve ölümüne üzülürüm. Bu sallantılı halim galiba hayatla ve yazıyla kurduğum ilişkiye de siniyor ve ona, aslında pek de kasti olmayan, bir mizahi ton veriyor. Derdim komik olmak değil diye özetleyebilirim aslında. Komik olan da bu.

• Türkiye’de 90’lar nostaljisi sonrasında halkın 2000’li yıllardan itibaren sanatla kurduğu ilişki çok gündelik bir algı yarattı. Bu tespite katılr mısınız? Yıllar sonra bugünleri sanat eserleriyle konuşabilecek miyiz?

Bugünleri hatırlamak isteyecek miyiz ondan bile emin değilim. Kaldı ki edebiyat yoluyla analım. Hayatlarımızın en güzel yılları çalındı, nostalji falan iyileştiremez bizi artık.

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• Kurduğunuz dildeki samimiyeti önemsiyorum. Okura karşı dürüstlüğünüzü önemli buluyorum.

Konuşma diliyle yazmak diye bir şey var. Bunun edebiyatı biraz yaraladığını düşünüyorum. Ama konuşma diline yakınsayarak yazmak hem çaba hem de perspektif gerektiren bir şey. Çünkü inandırıcı olmama riskini içinde taşıyan, hikayenize de halel getirebilecek bir şey bu. Ben işte bu çaba ve perspektifin peşinde oluyorum yazarken. Bunda da çoğunlukla temel düsturum günlük hayatta kuramayacağım bir cümleyi yazımın içine taşımamaya gayret etmek. Okura poz yapan yazarlardan biraz ürküyorum. O yüzden onlardan olmamaya çabalıyorum galiba.

• Kitaplarınızdaki ‘öbürkü’ karakterler, bugünün güncel politikasına da ışık tutuyor bir anlamda. Yazarın böyle bir görevi var mı? Buna mecbur hissediyor musunuz kendinizi?

Hayır. Hiç hissetmiyorum. Güncel politikayı edebiyata sokmamaya, dil ve hikayemi siyasileştirmemeye çalışıyorum. Ama yaşadığım dünyayı anlatıyorum ve dünyanın hali de malum. Ben sosyalistim, dünyayı ona muhalif olmadan yorumlayamıyorum. Bu da istemsizce yazıma yansıyordur elbette. Ama hususi bir gayretim yok yazımı politikleştirmek adına.

• Bir yaşını geçmiş bir çocuğunuz var. Baba olmak bir şeyleri değiştirdi mi edebiyatınızda?

Sadece edebiyatta da değil. Beni tümden başka biri yaptı. Hayatımı Mahir ve Ethem’in Babası olarak ikiye ayırıyorum. Hayatta karşılaştığım hiçbir hisse benzemeyen bu duygu derinliği dünyayı algılama biçimi mi de yeniden kurdu sanki. Elbette ki edebiyata ve yazıya bakışım da bundan hariç değil.