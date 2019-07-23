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24.07.2019
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Ölümlü şezlong kavgasının detayları ortaya çıkıyor: AKP’li başkanın ağabeyi çıktı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde şezlong tartışması nedeniyle polis memuru Kadir Ozan Yüce’nin öldüğü, işletmeci Yüksel Karabulut ile 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Karabulut’un AKP Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenildi.

KAÇAK BÜFE İŞLETİYORDU

Odatv’de yer alan habere göre, Edremit Narlı Mahallesi İlyada Sitesi sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten ve AKP Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut’un ağabeyi olan Yüksel Karabulut, sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulunması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı. Bu duruma öfkelenen Yüksel Karabulut, iddiaya göre site sakinlerine yönelik hakaretlerde bulunarak, “Sizin yüzünüzden işyerim yıkıldı” diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada tatil için sitedeki yazlıkta kalan İstanbul Başakşehir Güvenlik Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında darp edildiği öne sürülen polis memuru Yüce, sitedeki evinden tabancasını alarak havaya ateş etti.

1 ÖLÜ, 2’Sİ AĞIR 3 YARALI

Görgü tanıklarının ifadesine göre Karabulut da silahını çıkartarak ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada polis memuru Yüce ve Karabulut ile olay yerinde bulunan Mehmet Coşkun ve Emine Yılmaz kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevrede korku ve paniğe yol açan çatışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada ağır yaralanan Yüce, hastanede yaşamını kaybederken, Karabulut ve Coşkun’un hayati tehlikeleri sürüyor. Hafif yaralanan Emine Yılmaz’ın ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

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