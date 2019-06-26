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26.06.2019
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Önce nefes almamız şimdi de konuşmamız engellendi

Aydın Karacasu Dereköy Mahallesi’nde jeotermale karşı bilgilendirme toplantısına katıldığı gerekçesiyle soruşturma açılan AYÇEP Başkanı Vergili, “Nefes almamız engelleniyordu şimdi de konuşmamız engelleniyor” dedi

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Aycan KARADAĞ

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nin de bulunduğu Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı çıkan bilgilendirme toplantısına katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Karacasu Kaymakamlığı’nın Cumhuriyet Savcılığı’na toplantının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle ihbarda bulundu. Suç duyurusunun ardından savcılık soruşturma başlattı. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, TEMA Vakfı Aydın Şube Başkanı Mehmet Özdemir ve Çine Yaşam Platformu Başkanı Ahmet Uslu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından yapılan haksızlığa kamuoyundan sert tepkiler geldi.

HALKIN UYANIŞINDAN RAHATSIZLAR

AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek, “Nefes almamız engellenirken şimdi de konuşmamız engelleniyor. Halkın uyanışından rahatsızlar” dedi.

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Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmenin anayasal hakları olduğunu dile getiren Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü ise “Yasal olmayan tek şey tarım alanlarına yapılan jeotermallerdir. Karacasu, kültür mirası. Oraya bir jeotermal olması düşünülemez. Bu tür soruşturmalar bizi yolumuzdan döndürmeyecek” şeklinde konuştu. Öte yandan Ege Çevre ve Kültür Platformu, yazılı bir açıklama yaparak açılan soruşturmalara tepki gösterdi.

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NE OLMUŞTU?

Karacasu ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yöre halkı, 22 Nisan tarihinde Aydın’dan çeşitli kurum temsilcilerini çağırarak bilgilendirme toplantısı düzenlemişti. Dereköy Mahallesi’nde bir kahvede yapılan toplantıda kurum temsilcileri ve köylüler JES’lerin çevre, tarım, sular, hava ve sağlık üzerine etkileri konusunda bilgiler vermişti.

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