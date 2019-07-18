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18.07.2019
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Önce özel kalem yapıldılar, sonra memur olarak atandılar: Sincan’da kadro hüllesi

AKP’li Sincan Belediyesi, istediği kişileri devlet memuru yapabilmek için özel kalem müdürlüğü kadrolarını kullandı. Özel kalem olarak atanan yedi isim, bu görevlerde kısa süre kaldıktan sonra memur kadrolarına sınavsız atandı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Sincan Belediyesi, bazı kişilere devlet memurluğu kadrosu verebilmek için sınavsız kadro alınabilen özel kalem müdürlüğünü araç olarak kullandı. Özel kalem müdürü olarak atanan isimler daha sonra belediyeler ve bakanlıklardaki devlet memurluğu kadrolarına sınavsız yerleşti.

Devlet Memurları Kanunu’na göre, “İstisnai memuriyet kadrosu” olan özel kalem müdürlüğü kadrolarını usule aykırı biçimde kullanan Sincan Belediyesi, Sayıştay’ın denetimlerine takıldı.

Melih Gökçek’in görevden ayrılmasından sonra yerel seçimlere kadar geçen sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Tuna’nın Sincan Belediye Başkanlığı yaptığı 2014, 2015, 2017 ve 2018 yıllarında, sınavla girilebilecek memur kadrolarına yedi kişiyi atadığı ortaya çıktı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılamayacağının altını çizen Sayıştay denetçileri, belediyenin kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı hareket ettiğini belirtti.

Belediyenin dosyalarında yapılan incelemeye göre, dört yıl içinde toplam yedi personelden altısını Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atayan belediye, bu kişilerin kamu kurumlarına naklen atamasını yaptı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da yer aldığı altı kamu kurumuna naklen atanan isimlerin, Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarında çok kısa bir süre görev aldığı belirlendi.

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Belediyenin, Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevlendirdiği isimlerin kurum çalışanları ya da memurlar arasından seçilmediği de ileri sürüldü.

Kanuna göre, bir seçim dönemi boyunca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda kalması gereken isimler, kısa bir süre içinde bu kadrolardan ayrılarak memurluğa atandı.

SADECE BİR AY ÇALIŞTI

Sincan Belediyesi’nden kamu kurumlarına usulsüz yapılan atamaların ilki Mayıs 2014’te gerçekleşti. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna Nisan 2014’te atanan A.B. isimli kişi, bir ay sonra sınavsız şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na açıktan atandı. M.C. isimli personel ise yalnızca 15 gün kaldığı Özel Kalem Müdürlüğü kadrosundan Diyanet İşleri Başkanlığı’na sınavsız geçti.

2017 yılında da iki isim, sınavla girilmesi gereken Ankara Büyükşehir Belediyesi kadrolarına sınavsız yerleşti. Kanuna aykırı atamaların sonuncusu ise Şubat 2018’de yapıldı. Sincan Belediyesi’nde yalnızca beş ay Özel Kalem Müdürü olarak çalışan S.U., Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne naklen atandı.

İSTİSMAR EDİLDİ

Sayıştay, atamaların devlet memurluğu sınavlarına girip başarılı olarak atama bekleyenlerin aleyhine olacak şekilde kanunun istismar edilmesiyle yapıldığını bildirdi.

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